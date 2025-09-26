Τα 30 χρόνια της Αιματολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας αποτελούν σημαντικό σταθμό, αλλά και ένα νέο ξεκίνημα, με όραμα, συνεργασία και προσήλωση στην επιστήμη και στον άνθρωπο», είπε σε χαιρετισμό του ο Διευθυντής της Κλινικής Μάριος Αντωνιάδης, κατά την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας της Κλινικής, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Σε δελτίο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, αναφέρεται ότι ο Υπουργός Υγείας συνεχάρη το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για το πολύτιμο έργο τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς επένδυσης σε σύγχρονες θεραπείες και υποδομές που διασφαλίζουν υψηλού επιπέδου φροντίδα για τους ασθενείς.

Σημειώνεται ότι η Αιματολογική Κλινική, από το 1995, αποτελεί πρωτοπόρο κέντρο αναφοράς για τη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία καλοήθων και κακοήθων αιματολογικών νοσημάτων. Είναι το Κέντρο που πρώτο ξεκίνησε τη διενέργεια αυτόλογων μεταμοσχεύσεων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Κύπρο. Είναι το κέντρο όπου γίνεται η αξιολόγηση ασθενών και υγιών δοτών για συλλογή και κρυοσυντήρηση μοσχευμάτων στο εξειδικευμένο αιματολογικό εργαστήριο που λειτουργεί υπό την επιστημονική διεύθυνση της Κλινικής.

Τέλος αναφέρεται ότι σήμερα, αποτελεί το Κέντρο αναφοράς/διερεύνησης ασθενών με Αιμορροφιλία και άλλες αιμορραγικές διαθέσεις, καθώς και το πρώτο κέντρο που οργανωμένα ξεκίνησε τη διερεύνηση ασθενών με θρομβοφιλία, διαθέτει δε εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τμήματα εξωτερικών ιατρείων, ημερήσιας φροντίδας και νοσηλείας, προσφέρει φροντίδα υψηλού επιπέδου, ακολουθώντας διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ