Τη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση και το συντομότερο χρονικό διάστημα συστήνει στις έγκυες μια εκ των ερευνητών της μελέτης που συνδέει το χάπι Tylenol με τον αυτισμό.

Σύμφωνα με το Politico, μια ερευνήτρια, της οποίας η εργασία που συνδέει το Tylenol με τον αυτισμό αναφέρθηκε από την Kυβέρνηση Τραμπ, προειδοποιώντας τις έγκυες γυναίκες να μην λαμβάνουν ακεταμινοφαίνη, είπε ότι το φάρμακο μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του πόνου και του πυρετού.

Η επιδημιολόγος του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, Ann Bauer, εξέτασε την υπάρχουσα έρευνα σε μια εργασία που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο περιοδικό Environmental Health με τη Δρα Andrea Baccarelli, κοσμήτορα της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ και ερευνητές της Ιατρικής Σχολής Icahn του Mount Sinai στη Νέα Υόρκη και της Σχολής Δημόσιας Υγείας Fielding του UCLA.

Δήλωσε στο Politico ότι οι μελέτες υψηλής ποιότητας δείχνουν μια συσχέτιση μεταξύ της χρήσης ακεταμινοφαίνης και του αυτισμού, αλλά το Tylenol και οι γενόσημες εκδόσεις του θα πρέπει να παραμείνουν μια επιλογή ανακούφισης από τον πόνο και μείωσης του πυρετού για έγκυες γυναίκες.

"Αυτό που συνιστούμε είναι η συνετή χρήση - η χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για το συντομότερο χρονικό διάστημα υπό ιατρική καθοδήγηση και επίβλεψη, προσαρμοσμένη στο άτομο", δήλωσε η Bauer.

