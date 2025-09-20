Με τη συνεργασία των επαγγελματιών υγείας, την ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και την καλλιέργεια υγιεινών συνηθειών διασφαλίζονται η μακροζωία, η αυτονομία και η αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων, δήλωσε το Σάββατο ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, σε χαιρετισμό του σε επιστημονική ημερίδα με θέμα «Υγιής Γήρανση – Πρόληψη Ευθραυστότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

«Η δημογραφική γήρανση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Το 2019 ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 ετών ανερχόταν στο 1 δισεκατομμύριο, το 2030 αναμένεται να φτάσει τα 1,4 δισεκατομμύρια και να υπερβεί τα 2,1 δισεκατομμύρια έως το 2050», ανέφερε ο Υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι με την αύξηση του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας μεγαλώνουν και οι απαιτήσεις για ολοκληρωμένες, προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.

«Το να μεγαλώνει κανείς δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθεί από όσα αγαπά. Αντίθετα, η ουσία της υγιούς γήρανσης βρίσκεται στη διατήρηση της ενεργούς συμμετοχής και της λειτουργικότητας. Εξατομικευμένα προγράμματα ισορροπίας και μυϊκής ενδυνάμωσης, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων φυσικοθεραπευτών, ενισχύουν τη σωματική αντοχή και την ψυχική ευεξία, εξυπηρετώντας αυτόν ακριβώς τον σκοπό», τόνισε ο κ. Δαμιανός.

Η γήρανση, σημείωσε, «αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται όχι μόνο η πολυνοσηρότητα, η πολυφαρμακία και η μείωση της λειτουργικότητας, αλλά και παράγοντες που αφορούν στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο διαβιώνουν οι ηλικιωμένοι». Όπως εξήγησε, η κοινωνική απομόνωση, η ανάγκη από τη φροντίδα άλλων ατόμων, όπως η οικογένεια ή οι φροντιστές, αποτελούν προεκτάσεις της γήρανσης. Για τους πιο πάνω λόγους, σημείωσε, «αναδεικνύεται η σημασία της πολυεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ιατρών, νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών και κοινωνικών λειτουργών».

«Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί τη βάση αυτής της προσέγγισης», ανέφερε ο Μιχάλης Δαμιανός, προσθέτοντας ότι «με τη συνεργασία των επαγγελματιών υγείας, την ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και την καλλιέργεια υγιεινών συνηθειών, μπορούμε να διασφαλίσουμε όχι μόνο τη μακροζωία, αλλά και τη διατήρηση της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων».

«Η τρίτη ηλικία δεν αφορά μόνο όσους βρίσκονται σήμερα σε αυτήν τη φάση της ζωής, αφορά όλους μας, καθώς αύριο θα είναι η δική μας πραγματικότητα και η πραγματικότητα των παιδιών μας», επεσήμανε.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της οριζόντιας ενσωμάτωσης του παράγοντα «Τρίτη Ηλικία» σε όλες τις πολιτικές και αποφάσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Φεβρουάριο του 2025 την πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Ενεργό Γήρανση στην Κύπρο για την πενταετία 2025-2030, καθώς και το Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2025-2027.

Τον συντονισμό των δράσεων έχει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ την υλοποίηση του πυλώνα «Υγιής Γήρανση – Πρόληψη» αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία των Ηλικιωμένων, συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ