Το θάρρος των παιδιών, η αντοχή των οικογενειών τους και η αφοσίωση γιατρών και νοσηλευτών είναι οι πυλώνες του ευγενούς σκοπού αντιμετώπισης του παιδικού καρκίνου, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μήνυμα του, στην εκδήλωση του Boston Children's Hospital και του ιδρύματος Nicholas Zoe για τη θεραπεία του παιδικού καρκίνου, σημειώνοντας ότι η κληρονομιά του 9χρονου Νικόλα ζει.

Το Nicholas Zoe Foundation, ιδρύθηκε στη μνήμη του Νικόλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 23 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία εννέα ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε οπτικογραφημένο μήνυμα στην αγγλική, είπε πως η γενναία επιθυμία του Νικόλα να μην υποφέρει άλλο παιδί όπως αυτός, δημιούργησε ένα κίνημα που ξεπέρασε τα σύνορα και άγγιξε καρδιές, από την Κύπρο, μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο πέρα η κληρονομιά του ζει. Το Ίδρυμα Nicholas Zoe, που ιδρύθηκε στη μνήμη του, συνεχίζει αυτή την αποστολή με ακλόνητη αφοσίωση, σημείωσε.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το θάρρος των παιδιών, η αντοχή των οικογενειών τους και η αφοσίωση γιατρών και νοσηλευτών είναι οι πυλώνες του ευγενούς σκοπού αντιμετώπισης του παιδικού καρκίνου. «Υπάρχει και μια σιωπηλή δύναμη: οι οικογένειες που βάδισαν σε αυτόν τον δρόμο, απλώνουν χέρι για να καθοδηγήσουν και να στηρίξουν άλλες. Αυτό είναι ανθρωπισμός στα καλύτερά του», είπε.

Το παγκόσμιο χρώμα για την ευαισθητοποίηση για τον παιδικό καρκίνο, το χρυσό, λάμπει ως φάρος ελπίδας, δύναμης, συμπόνιας, θάρρους και υγείας, πρόσθεσε αναφέροντας ότι αυτός ο σκοπός δεν πρέπει να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή, αλλά να φωτίζεται.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχήθηκε σε κάθε γονέα, σε κάθε αδελφό, σε κάθε φροντιστή, νοσηλευτή και γιατρό δύναμη, αντοχή και ακλόνητη ελπίδα και να νιώθουν πάντα την υποστήριξη μιας κοινότητας που νοιάζεται και ενός κόσμου που τους στηρίζει.

Πηγή: ΚΥΠΕ