Περισσότεροι από 850 δότες του αρχείου του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος έχουν προσφέρει μόσχευμα σε ασθενείς από 35 διαφορετικές χώρες, επιβεβαιώνοντας τον καίριο ρόλο της Κύπρου στο διεθνές δίκτυο μεταμοσχεύσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών (World Marrow Donor Day – WMDD), το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα.

Η Κύπρος, σημειώνει, συμμετέχει δυναμικά στον παγκόσμιο εορτασμό, με το ίδιο να βρίσκεται για ακόμα μια χρονιά στην πρώτη γραμμή της ευαισθητοποίησης, της ενημέρωσης και της προσφοράς ζωής.

Ο φετινός εορτασμός, υπό το σύνθημα «Ήρωες της Ελπίδας», αποτίει φόρο τιμής στους εκατομμύρια εθελοντές δότες παγκοσμίως που προσφέρουν ένα ανεκτίμητο δώρο, την ευκαιρία για ζωή.

Ανάμεσά τους, οι Κύπριοι δότες κατέχουν ξεχωριστή θέση, καθώς το αρχείο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος αριθμεί πάνω από 203.500 εγγεγραμμένους εθελοντές, καθιστώντας το το μεγαλύτερο αρχείο μυελού των οστών παγκοσμίως σε αναλογία πληθυσμού.

Σύμφωνα με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών καθιερώθηκε το 2015 από τη Διεθνή Ένωση Αρχείων Δοτών Μυελού των Οστών (WMDA) και εορτάζεται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.

Φέτος, στις 20 Σεπτεμβρίου του 2025, περισσότεροι από 43 εκατομμύρια δότες από 60 χώρες ενώνονται συμβολικά σε μια ημέρα ευγνωμοσύνης και ελπίδας.

Εξάλλου, στο πλαίσιο του εορτασμού, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης με σύνθημα «Φακέλωσέ το... σπίτι σου», καλώντας ιδιαίτερα τους νέους της Κύπρου να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.fakeloseto.com

Όπως εξηγεί, ο ενδιαφερόμενος δότης μπορεί πολύ εύκολα από την άνεση του σπιτιού του να κάνει την ηλεκτρονική του εγγραφή και να λάβει τον φάκελο λήψης δείγματος σάλιου και να ενταχθεί στην παγκόσμια δεξαμενή ελπίδας.

Στο μεταξύ, ολόκληρος ο Σεπτέμβριος έχει ανακηρυχθεί από το Ίδρυμα ως «Μήνας Λευχαιμίας», με σειρά δράσεων αφιερωμένων στην ενημέρωση για τη λευχαιμία και τη δωρεά μυελού των οστών.

«Οι δότες μας είναι αληθινοί Ήρωες της Ελπίδας. Προσφέρουν ζωή χωρίς να ζητούν τίποτα σε αντάλλαγμα», αναφέρει στην ανακοίνωση και τονίζει τη σημασία της συνεχούς ανανέωσης του Αρχείου, ιδιαίτερα λόγω της γενετικής ποικιλομορφίας του πληθυσμού και της υπογεννητικότητας στην Κύπρο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σήμερα, που περισσότεροι από 50.000 ασθενείς ετησίως παγκοσμίως αναζητούν μη συγγενή συμβατό δότη, η διεθνής συνεργασία και η ατομική πρωτοβουλία γίνονται εργαλεία ζωής.

Πηγή: ΚΥΠΕ