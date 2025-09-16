Για τον «απόλυτο εμπαιγμό» των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις από την Κυβέρνηση, έκανε λόγο η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ Θέμις Ανθοπούλου, με αφορμή τη μη ολοκλήρωση της συζήτησης στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής του θέματος της καταβολής σύνταξης ανικανότητας ατόμων, που δεν έχουν συμπληρώσει 36 μήνες σε εργασία.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας, η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ Θέμις Ανθοπούλου, είπε πως σήμερα στην Επιτροπή «βιώσαμε ως αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρόνιων ασθενών και των ατόμων με αναπηρίες, τον απόλυτο εμπαιγμό από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Όπως είπε, από πριν τον περασμένο Φεβρουάριο έρχονται στη Βουλή για να συζητήσουν το νομοσχέδιο για τη σύνταξη ανικανότητας, σημειώνοντας πως υπάρχουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας μιας χρόνιας ασθένειας ή μιας αναπηρίας και δεν δικαιούνται σύνταξη ανικανότητας, καθώς δεν έχουν συμπληρώσει 36 μήνες εργασίας καθώς δεν εργάζονται τα τελευταία 2 χρόνια πριν από τη χρόνια ασθένεια ή πριν από την αναπηρία τους.

Αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπε, ζουν στην εξαθλίωση και στο περιθώριο. «Πάμε και ερχόμαστε με διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Εργασίας ότι θα διαβουλευτούμε με τους εταίρους του κράτους και θα επανέλθουμε», είπε και πρόσθεσε πως σήμερα είναι η τρίτη φορά που δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα.

«Είναι εμπαιγμός, είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων και προφανώς οι συνάνθρωποι μας που πρέπει να λάβουν σύνταξη ανικανότητας δεν αποτελούν προτεραιότητα», είπε και πρόσθεσε πως ζήτησαν από τους αρμοδίους του Υπουργείου Εργασίας να μεταφέρουν στον Υπουργό ότι αυτό που βίωσαν σήμερα ήταν ο απόλυτος εμπαιγμός.

Πηγή: ΚΥΠΕ