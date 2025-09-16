Μόνο μέσω αλληλεγγύης, καινοτομίας και συλλογικής δράσης μπορεί η Ευρώπη να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας υγείας, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός ο οποίος συμμετέχει σήμερα στις εργασίες της Άτυπης Συνάντησης του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας της ΕΕ, η οποία πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Η Συνάντηση θα επικεντρωθεί στην πρόοδο στις βιοεπιστήμες και τις κλινικές δοκιμές, καθώς και στην ενίσχυση της ετοιμότητας και της ασφάλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, προσερχόμενος στους χώρους της συνάντησης, ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημαντικότητα των επί μέρους θεμάτων στην προώθηση της υγείας των πολιτών και διαφύλαξη των συστημάτων υγείας. Επεσήμανε ακόμη ότι μόνο μέσω αλληλεγγύης, καινοτομίας και συλλογικής δράσης μπορεί η Ευρώπη να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας υγείας.

Στην Συνάντηση εξετάζονται επίσης θέματα διαφάνειας, συντονισμού και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε υγειονομικές κρίσεις, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των Ευρωπαίων πολιτών σε κρίσιμα φάρμακα και υπηρεσίες υγείας. Οι εργασίες θα διεξαχθούν μέσω εξειδικευμένων παρουσιάσεων και θεματικών συζητήσεων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Κατά το γεύμα εργασίας θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο μείζον ζήτημα της μικροβιακής ανθεκτικότητας και στην ενδυνάμωση των δράσεων για αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στο περιθώριο της Συνάντησης, ο Υπουργός πραγματοποιεί διμερείς επαφές με τους ομολόγους του από το Βέλγιο και την Ελβετία, καθώς και με τη Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), για ανταλλαγή απόψεων επί κρίσιμων θεμάτων δημόσιας υγείας και για τον προγραμματισμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

Τη Δευτέρα, ο κ. Δαμιανός παρέστη σε συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Δανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στη θεματική των Βιοεπιστημών, με τίτλο «Πώς να δημιουργήσουμε πιο ανθεκτικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη».

