Μελέτη του Concordia University του Μόντρεαλ αποκαλύπτει την έκθεση σε μικροπλαστικά από πλαστικές φιάλες και τις μάρκες με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις.

Οι μικροπλαστικές ίνες – θραύσματα πλαστικού με διάμετρο από 1 μικρόμετρο έως 5 χιλιοστά – βρίσκονται παντού: στο περιβάλλον, στα τρόφιμα, ακόμη και στον ανθρώπινο οργανισμό. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη των ερευνητών του Concordia University του Μόντρεαλ, οι άνθρωποι που καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό προσλαμβάνουν κατά μέσο όρο 90.000 περισσότερα μικροπλαστικά κάθε χρόνο σε σχέση με όσους πίνουν μόνο νερό βρύσης!

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Hazardous Materials τον Σεπτέμβριο του 2025, ανέλυσε πάνω από 140 προηγούμενες έρευνες για τις πλαστικές φιάλες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συσσώρευση μικροπλαστικών στον οργανισμό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με την χρόνια κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, ενώ η εισαγωγή νανοπλαστικών – πολύ μικρότερα σωματίδια – δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ανάλυση, αλλά θεωρείται ακόμα πιο επικίνδυνη.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Η έρευνα ανέδειξε τρεις βασικές μεθόδους ανάλυσης:

Οπτική μικροσκοπία για τον προσδιορισμό σχήματος μικροπλαστικών.

Φασματοσκοπικές και χρωματογραφικές μέθοδοι για τον τύπο πολυμερούς.

Μετρήσεις διαμέτρου για τον προσδιορισμό μεγέθους των σωματιδίων.

Κάθε μέθοδος παρέχει μόνο μερική εικόνα, γεγονός που συχνά οδηγεί σε συγχύσεις και διπλές καταγραφές. Οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη για ομογενοποίηση πρωτοκόλλων και συνεργασιών σε μεγάλα διεθνή προγράμματα.

Οι μάρκες με τα περισσότερα μικροπλαστικά

Η μελέτη κατέταξε 11 δημοφιλείς μάρκες εμφιαλωμένου νερού:

Nestlé Pure Life: >10.000 μικροπλαστικά ανά λίτρο.

Bisleri (Ινδία): υψηλές τιμές, μετά τη Nestlé Pure Life.

San Pellegrino: περίπου 1.000 μικροπλαστικά ανά λίτρο, η “καλύτερη” μεταξύ των υπό εξέταση μπουκαλιών της Nestlé.

Μεσαία επίπεδα μικροπλαστικών βρέθηκαν σε προϊόντα Danone, PepsiCo και Coca-Cola. Τα ευρήματα υποδεικνύουν την ανάγκη θέσπισης ορίων για την αποδεκτή ποσότητα μικροπλαστικών στις φιάλες και περιορισμού των τύπων πλαστικών που χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα στις φιάλες με ανακυκλωμένο πλαστικό.

Επιπτώσεις για την υγεία

Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι τα μικροπλαστικά μπορούν να:

Προκαλέσουν βλάβες στο νευρικό, αναπνευστικό και αναπαραγωγικό σύστημα.

Διαταράξουν το εντερικό μικροβίωμα και να προκαλέσουν χρόνια φλεγμονή.

Αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου και να επηρεάσουν την ανοσολογική απόκριση.





Η διείσδυση των μικροπλαστικών εξαρτάται από το μέγεθος:

<7,5 μικρόμετρα: εισέρχονται στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Μέχρι 100 μικρόμετρα: φτάνουν στην πυλαία φλέβα.

Μέχρι 150 μικρόμετρα: συσσωρεύονται στους λεμφαδένες.

180 μικρόμετρα: συσσωρεύονται στα μαλλιά.

Η συστηματική έκθεση σε μικροπλαστικά για χρόνια μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική συσσώρευση στον οργανισμό, με μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία.

Συμπέρασμα

Η μελέτη καταδεικνύει ότι, πέρα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού αποτελεί σημαντική πηγή μικροπλαστικών για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η ανάγκη για διεθνή πρότυπα και περιορισμούς είναι πλέον επείγουσα, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση της υγείας και να προστατευθεί ο καταναλωτής από τα ανεξέλεγκτα σωματίδια πλαστικού.

Ταυτότητα Έρευνας:

Τίτλος Μελέτης: Microplastic Contamination in Bottled Water: A Review of 140 Studies

Ερευνητές: Concordia University, Montreal, Canada

Συντάκτες: Agnese Codignola (αναφορά άρθρου), με δεδομένα από Mason et al. και Sajedi et al., 2025

Δημοσίευση: Journal of Hazardous Materials, 2025

DOI / Σύνδεσμος: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-hazardous-materials