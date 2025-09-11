Δημόσια διαβούλευση από τις 12 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2025 διεξάγει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σχετικά το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2025».

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Υφυπουργείο ετοίμασε το νομοσχέδιο με την ενεργή εμπλοκή στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία των εκπροσώπων της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων και με διαβούλευση με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες.

Όπως αναφέρεται, το νομοσχέδιο αποσκοπεί σε μια σημαντική μεταρρύθμιση στην κοινωνική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα άτομα με αναπηρίες που εκσυγχρονίζει, αναβαθμίζει, αυξάνει και επεκτείνει τις κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικές παροχές, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πολίτες με αναπηρίες για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσής τους.

Σημειώνεται ότι πυξίδα στην επιδίωξη αυτή είναι οι αρχές της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2021-2030 και οι Εθνικές Στρατηγικές της Κύπρου για την Αναπηρία και τον Αυτισμό και Εθνικά Σχέδια Δράσης 2024-2028.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το νομοσχέδιο θέτει ως στόχους μια ενιαία, για πρώτη φορά στην ιστορία των αναπηρικών ζητημάτων, νομοθεσία που θα ενσωματώνει, συγκεντρώνει και ρυθμίζει ολοκληρωμένα όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες σε είδος και όλες τις κοινωνικές χρηματικές και άλλες παροχές για τα άτομα με αναπηρίες.

Προβλέπει επίσης την εισαγωγή τεσσάρων νέων κοινωνικών υπηρεσιών σε είδος και επέκταση τεσσάρων υφιστάμενων υπηρεσιών (Σύμβουλου Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, του Εκπαιδευτή, Προσωπικού Βοηθού Εργασίας, Επαγγελματία Εργασιακής Ενσωμάτωσης, Κοινωνικού Συνοδού/Βοηθού, Διερμηνέα Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, Παρόχου Προγράμματος Υπηρεσιών σε Κατοικία Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και Ψυχολόγου Έγκαιρης Οικογενειακής Στήριξης) και τη δημιουργία Μητρώων Αδειούχων Παρόχων Υπηρεσιών, με αδειοδότηση των παρόχων, κατάρτισή τους και έλεγχο της ποσότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Προνοεί ακόμη τον εκσυγχρονισμό 11 υφιστάμενων κοινωνικών χρηματικών και άλλων παροχών, δηλαδή των μηνιαίων επιδομάτων και εφάπαξ επιχορηγήσεων με ενσωμάτωσή τους στη νέα νομοθεσία, με διαφύλαξη των δικαιωμάτων όλων των υφιστάμενων δικαιούχων και με δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο με έκδοση Γνωστοποιήσεων που θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για άμεση ή σταδιακή αύξηση των ποσών των παροχών και διεύρυνση σε νέους δικαιούχους, στο πλαίσιο των μέγιστων διαθέσιμων κρατικών πόρων.

Οι παροχές αυτές αφορούν το Επίδομα Προσωπικής Βοήθειας και Κατ’ Οίκον Φροντίδας, το Επίδομα Διακίνησης, το Επίδομα Υποστηρικτικών Αναλωσίμων, το Επίδομα Συμμετοχής σε Κέντρο Ημέρας, την Επιχορήγηση Αγοράς Αυτοκινήτου, την Επιχορήγηση Αγοράς Τροχοκαθίσματος, την Επιχορήγηση Αγοράς Τεχνικών Μέσων και Βοηθημάτων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, την Επιχορήγηση Διακοπών, Δανεισμός Τροχοκαθισμάτων, Τεχνικών Μέσων και Βοηθημάτων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, την Έκδοση Δελτίου Στάθμευσης και την Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας.

Επιδιώκεται επίσης η σταδιακή αποσύνδεση των αναπηρικών παροχών και υπηρεσιών από τα εισοδηματικά κριτήρια και την νομοθεσία του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες και με ηλικία μέχρι 65 χρόνων κατά την αίτησή τους, αναγνωρίζοντας το επιπρόσθετο κόστος που δημιουργεί η αναπηρία, ιδιαίτερα κατά την πιο παραγωγική ηλικία στη ζωή του ανθρώπου, όπως και η κατάργηση όλων των περιορισμών που υφίστανται σήμερα σε σχέση με την επιλογή από το άτομο με αναπηρία του φροντιστή του και στην παραχώρηση του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής του ατόμου ή ατόμων που επιθυμεί να έχει για την προσωπική βοήθεια και κατ’ οίκον φροντίδα του, περιλαμβανομένων των άτυπων βοηθών και φροντιστών του.

Επιπλέον, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες και αύξηση των ευκαιριών για ένταξή τους στην απασχόληση, επαγγελματική αποκατάσταση, ανεξάρτητη διαβίωση, αυτονομία, συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία, καθώς και την ενδυνάμωση των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες στην Κύπρο, ώστε να επεκταθούν ως πάροχοι επαγγελματικών και ποιοτικών υπηρεσιών σε είδος, αποκεντρωμένα, πιο ευέλικτα και με αμεσότερη και πιο ουσιαστική υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες.

Το νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων η-Διαβούλευση και οποιοδήποτε σχόλιο από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φορέα ή πρόσωπο μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μόνο μέσω της πλατφόρμας, το αργότερο μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2025, καταλήγει η ανακοίνωση.

