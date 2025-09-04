Ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακής συντεχνίας γιατρών (KTTB), Τζεϊχούν Νταλκάν, καταγγέλλει την απουσία πολιτικής που να δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη και την προστασία της υγείας του κοινού. Σε μήνυμά του για την «εβδομάδα δημόσιας υγείας», τόνισε ότι η υγεία του πληθυσμού απειλείται από την έλλειψη διαφανών ελέγχων στα τρόφιμα, το νερό και τον αέρα.

Σύμφωνα με τον κ. Νταλκάν, οι εκθέσεις για τη ρύπανση της θάλασσας δεν δημοσιοποιούνται με αξιόπιστο τρόπο, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για τον κίνδυνο της νόσου των «τρελών αγελάδων, ενώ οι έλεγχοι για φυτοφάρμακα, ειδικά στα εισαγόμενα προϊόντα, είναι ανεπαρκείς.

Οπως γράφει η «Κίπρις», ο κ Νταλκάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε σε εκτεταμένη ατμοσφαιρική ρύπανση από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα κατεχόμενα, καθώς και από το συνεχώς φλεγόμενο ΧΥΤΑ στο Κιόνελι, προσθέτοντας ότι ο αντικαπνιστικός «νόμος» έχει ουσιαστικά ατονήσει.

Το σύστημα υγείας είναι επικεντρωμένο στη θεραπεία και όχι στην πρόληψη, με ελάχιστα προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης, ανέφερε, ζητώντας την άμεση δημιουργία ενός συστήματος που θα προστατεύει την υγεία του κοινού.

Πηγή: ΚΥΠΕ