Οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, αναφέρουν, σε κοινή ανακοίνωση τους, ΟΕΒ, ΠΑΣΙΝ, και ΠΙΣ.

«Εδώ και μήνες η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και οι συλλογικοί φορείς Νοσοκομείων (ΠΑΣΙΝ) και Ιατρών (ΠΙΣ), ζητούν απεγνωσμένα από το Κράτος να χειριστεί αποτελεσματικά το σοβαρότατο πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτών στο σύστημα υγείας της χώρας. Με αλλεπάλληλες παραστάσεις, επίσημες, ανεπίσημες, κατ' ιδίαν και δημόσια επισημάναμε το πρόβλημα και καταθέσαμε υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις για επίλυση του ή κατ' ελάχιστον την απάμβλυνση του», προσθέτουν.

Σημειώνουν ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει το πρόβλημα με τον πλέον επίσημο τρόπο και το αποδέχεται με δημόσιες δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού και άλλων κρατικών αξιωματούχων οι οποίοι καθορίζουν τις ανάγκες σε πέραν των 500 επιπρόσθετων νοσηλευτών.

«Πλην όμως ουδείς προβαίνει στην προώθηση των αναγκαίων αποφάσεων και στην υλοποίηση των επιβαλλόμενων μέτρων για αντιμετώπιση του. Παράδειγμα αυτής της απραξίας είναι ότι έχουμε χάσει ακόμα μια χρονιά αποφοίτων των νοσηλευτικών σχολών της Κύπρου, όπου οι μη Ευρωπαίοι απόφοιτοι μας ήδη εξασφαλίζουν εργασία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, που προφανώς ήταν πιο αποτελεσματικές από την Κύπρο στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων στο πρόβλημα», αναφέρουν.

Αντίθετα, σημειώνουν, σε σειρά περιστάσεων το Κράτος δίνει την εντύπωση «ότι είναι δέσμιο στενών συνδικαλιστικών συμφερόντων που σε τακτά διαστήματα απειλούν με απεργίες και ότι τείνει ευήκοον ους σε αβάσιμες και ατεκμηρίωτες απαιτήσεις των συλλογικών φορέων των νοσηλευτών, απαιτήσεις που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασθενών και εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη του τομέα της υγείας στη χώρα μας».

«Επειδή είναι απλώς θέμα χρόνου η όλη κατάσταση να εξελιχθεί από πρόβλημα των γιατρών και των νοσοκομείων σε πρόβλημα των ασθενών και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, ΠΙΣ, ΠΑΣΙΝ και ΟΕΒ εκπέμπουν σήμα κινδύνου και καταθέτουν ύστατη δημόσια έκκληση στην Πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα με πρακτικές λύσεις που θα στοχεύουν στην κάλυψη τάχιστα του κενού», καταλήγουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ