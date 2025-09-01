Ανησυχία για σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση ασθενών σε φάρμακα για καρκινοπαθείς στα κατεχόμενα εκφράζει ο τουρκοκυπριακός σύνδεσμος βοήθειας καρκινοπαθών (KHYD). Η πρόεδρος του συνδέσμου, Αϊσέ Κανλίαντα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις και οι καθυστερήσεις στην προμήθεια κρίσιμων φαρμάκων επηρεάζουν αρνητικά τη θεραπεία των ασθενών.

Σε γραπτή της δήλωση που δημοσίευσε η «Γενί Ντουζέν», η κ. Κανλίαντα επεσήμανε ότι «οι καθυστερήσεις στην προμήθεια φαρμάκων, η ανεπάρκεια αποθεμάτων ή οι διαταραχές στην αλυσίδα διανομής» θέτουν σε κίνδυνο τις θεραπευτικές αγωγές. Υπογράμμισε ότι οι ημερήσιες αγορές δεν αποτελούν μόνιμη λύση και κάλεσε τους αρμόδιους φορείς και τις «αρχές» να συνεργαστούν για την εξεύρεση οριστικών λύσεων.

Τόνισε ότι η πρόσβαση στα ογκολογικά φάρμακα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα υγείας. «Κάθε ασθενής έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στο φάρμακό του εγκαίρως», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι διακοπές στη θεραπεία προκαλούν σωματική και ψυχολογική ταλαιπωρία στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

