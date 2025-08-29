Μια θεραπεία που χρησιμοποιείται ήδη για τον προχωρημένο καρκίνο του μαστού φαίνεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη και στα πρώιμα στάδια της νόσου, βελτιώνοντας τα ποσοστά επιβίωσης και μειώνοντας τον κίνδυνο υποτροπής.

Σύμφωνα με την εταιρεία Lilly Oncology, τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φάσης 3 έδειξαν ότι το χάπι Abemaciclib (εμπορική ονομασία Verzenio) μπορεί να μειώσει αισθητά την πιθανότητα υποτροπής σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού που έχει ήδη επεκταθεί στους λεμφαδένες. Τα δεδομένα προέρχονται από επταετή παρακολούθηση και, παρότι δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονική επιθεώρηση, θα παρουσιαστούν σε προσεχές ιατρικό συνέδριο.

«Αυτά τα ευρήματα καθιερώνουν το Verzenio ως στάνταρ θεραπεία για ασθενείς υψηλού κινδύνου με θετικούς λεμφαδένες, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη ισότιμης πρόσβασης όλων των επιλέξιμων ασθενών,» δήλωσε ο πρόεδρος της Lilly Oncology, Τζέικομπ Βαν Νάαρντεν.

Το φάρμακο εγκρίθηκε αρχικά το 2017 από τον FDA για τον μεταστατικό, HR+ καρκίνο του μαστού – τον πιο κοινό τύπο, που αφορά περίπου το 70% των περιστατικών. Το 2023, η άδεια χρήσης του επεκτάθηκε και σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο υψηλού κινδύνου υποτροπής.

Η θεραπεία δρα συνδυαστικά με ορμονοθεραπεία, αναστέλλοντας τα ένζυμα που ευθύνονται για τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Διετής αγωγή με Verzenio σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία βελτίωσε σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με την ορμονοθεραπεία μόνη της. Στη δοκιμή συμμετείχαν 5.637 ασθενείς με HER2-αρνητικό, HR+ καρκίνο του μαστού – τον πιο συχνό τύπο της νόσου.

«Η πρόληψη της υποτροπής και η παράταση της ζωής των ασθενών παραμένει ο ύψιστος στόχος,» τόνισε ο Βαν Νάαρντεν.

Σε αντίθεση με τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού –τον πιο επιθετικό τύπο– οι HER2-αρνητικοί, HR+ όγκοι θεωρούνται πιο θεραπεύσιμοι. Ωστόσο, όταν επεκτείνονται στους λεμφαδένες, ο κίνδυνος υποτροπής αυξάνεται σημαντικά, καθιστώντας την ανακάλυψη αυτή ιδιαίτερα σημαντική για χιλιάδες ασθενείς.

Πηγή: ΕΡΤ