Μια νεαρή γυναίκα από το Τέξας, η Jasmine Adeoye, κατέληξε εθισμένη στο φυτικό ρόφημα Feel Free Classic, το οποίο κυκλοφορεί σε χιλιάδες πρατήρια καυσίμων και καταστήματα στις ΗΠΑ και προβάλλεται ως «εναλλακτικό, φυτικό συμπλήρωμα ευεξίας». Παρά τις αναφορές στην ετικέτα ότι μπορεί να είναι «συνήθεια που δημιουργεί εξάρτηση», η Adeoye οδηγήθηκε σε σοβαρά προβλήματα υγείας, οικονομική καταστροφή (χρέη άνω των 12.000 δολαρίων) και κινδύνευσε να χάσει τη δουλειά της.

Το προϊόν περιέχει καβά και κυρίως κράτομ (Mitragyna speciosa), βότανο με ιδιότητες που μιμούνται τα οπιοειδή και γνωστό για τον κίνδυνο εξάρτησης και στερητικών συμπτωμάτων. Αν και η FDA έχει χαρακτηρίσει το κράτομ οπιοειδές και αρκετές πολιτείες το έχουν απαγορεύσει, παραμένει νόμιμο σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ.

Η εταιρεία Botanic Tonics, παραγωγός του Feel Free, έχει δεχθεί αγωγές και το 2024 συμφώνησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 8,75 εκατ. δολαρίων, χωρίς να παραδεχθεί ευθύνη. Παράλληλα, οι ομοσπονδιακές αρχές κατέσχεσαν χιλιάδες φιάλες, επικαλούμενες ελλιπή δεδομένα ασφάλειας. Η εταιρεία άλλαξε ετικέτες και όρους προώθησης, ωστόσο επιμένει ότι το προϊόν είναι ασφαλές.

Η Adeoye, που κατανάλωνε έως και 12 φιάλες την ημέρα, σταμάτησε απότομα τον Μάρτιο του 2024 και πέρασε μήνες δύσκολων στερητικών συμπτωμάτων. Σήμερα δηλώνει νηφάλια, έχοντας στηριχθεί σε πίστη, οικογένεια και ομάδες υποστήριξης, και μοιράζεται δημόσια την εμπειρία της ώστε να προειδοποιήσει άλλους χρήστες.