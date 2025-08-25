Αίτημα για αφυπηρέτηση στα 60 κατέθεσε επίσημα η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών, για όσους εργάζονται με κυλιόμενο και νυχτερινό ωράριο. Όπως δηλώνουν, οι νοσηλευτές έχουν ξεπεράσει τα ανθρώπινα όρια αντοχής, ενώ η Κύπρος οφείλει να εναρμονιστεί με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Την θεσμοθέτηση ορίου αφυπηρέτησης στα 60 έτη, από τα 65 και 67 που ισχύει σήμερα, ζητεί η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών για όσους εργάζονται με νυχτερινές και κυλιόμενες βάρδιες. Όπως καταγγέλλει η Συντεχνία, νοσηλευτές που εργάζονται για δεκαετίες σε εξουθενωτικά ωράρια έχουν φτάσει στα σωματικά και ψυχικά τους όρια.

Σε δηλώσεις του ο Γεν. γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Σάββας Ιακώβου ανέφερε ότι «Δεν συνταξιοδοτείται κανένας συνάδελφος στα 65 και να μην έχει πρόβλημα υγείας. Ολοι έχουν πρόβλημα υγείας. Δεν έχουμε άλλες αντοχές. Πολλοί από τους συναδέλφους πέραν των 60 δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο 100% των καθηκόντων τους, επιβαρύνοντας και την ποιότητα υγείας που παρέχουν στους ασθενείς.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ επισημαίνει ότι η Κύπρος πρέπει να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου το όριο συνταξιοδότησης για επαγγέλματα υψηλής καταπόνησης είναι χαμηλότερο.

Ο κ. Ιακώβου συνέχισε λέγοντας ότι «Πρέπει να εναρμονιστούμε με την Ευρώπη. Τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Οι νοσηλευτές και στην Ιταλία και στην Γαλλία και στην Ισπανία αφυπηρετουν στα 60.»

Ανάλογες εισηγήσεις για πρόωρη αφυπηρέτηση καταγράφονται την ίδια ώρα και σε άλλους κλάδους, όπως τα σώματα ασφαλείας. Σχέδιο εθελούσιας εξόδου έχει υποβληθεί ήδη από την συντεχνία των Αστυνομικων.

Ο Νίκός Λοϊζίδης εισηγήθηκε ότι ­«Για αστυνομικούς μετά τα 55 έτη και για τους αξιωματικούς μετά τα 56 έτη. Και ο λόγος είναι απλός γιατί η αστυνομία είναι γερασμένη με μέσο όρο ηλικίας σχεδόν τα 50 χρόνια και όσον αφορά την επιχειρησιακή ικανότητα βρισκόμαστε σε δυσμενή θέση.»

Οι εισηγήσεις βρίσκονται ήδη στα χέρια του Αρχηγού Αστυνομίας και του Υπουργού Δικαιοσύνης, με τη συντεχνία να αναμένει πλέον τις τελικές αποφάσεις.