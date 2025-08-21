Το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου ανακοινώνει με συγκίνηση και υπερηφάνεια την προκήρυξη τεσσάρων (4) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπουδάζω». Ο σκοπός αυτών των υποτροφιών είναι να ενισχύσουν φοιτητές που, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη ζωή τους, κατάφεραν να βγουν νικητές και να συνεχίσουν με επιτυχία το ταξίδι τους στη ζωή και τη μάθηση.

Οι υποτροφίες φέρουν τα ονόματα δύο ξεχωριστών ανθρώπων που στήριξαν με ανιδιοτέλεια το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, και τίμησαν τον τομέα τους με το έργο, την επιστημοσύνη και τις αξίες τους:

· του Δρ. Λοΐζου Λοΐζου, ενός από τους κορυφαίους παιδοογκολόγους της Κύπρου, που συνεχίζει να στηρίζει με αφοσίωση το έργο του Ιδρύματος.

· του αείμνηστου Δρ. Κύπρου Χρυσοστομίδη, ενός σπουδαίου νομικού, που στάθηκε από την πρώτη μέρα αρωγός του Ιδρύματος με ήθος και διακριτικότητα.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2025.

Για πληροφορίες και αιτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή τηλεφωνήστε στο 94043704.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και πρόοδο σε όλα τα παιδιά.

Το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου θα βρίσκεται δίπλα τους σε κάθε βήμα, στηρίζοντάς τους να γίνουν νικητές στην εκπαίδευση και τη ζωή.

Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου

Το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, για παιδιά με ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις, συστάθηκε το 2021, εις μνήμη του Αλκίνοου Αρτεμίου ο οποίος πέθανε από καρκίνο στις 9 Δεκεμβρίου 2020.

Παρά το γεγονός ότι οι σκοποί του Ιδρύματος Αλκίνοος Αρτεμίου είναι ευρείς, αποστολή του Ιδρύματος είναι να βοηθήσει στην ποιοτικότερη, πιο ευχάριστη, πιο ανακουφιστική διαβίωση και φροντίδα των οικογενειών και των παιδιών που νοσηλεύονται σε ογκολογικές – αιματολογικές κλινικές στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Αυτό, θα επιτευχθεί σε συντονισμό με τους άλλους φιλανθρωπικούς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και με την άδεια και την καθοδήγηση των θεραπόντων ιατρών του κάθε παιδιού.

Φάρος σε αυτή την προσπάθεια, η δύναμη του Αλκίνοου.

Το Ίδρυμα είναι εγγεγραμμένο στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα συναφή θέματα Νόμου και φέρει τον αριθμό μητρώου ΛΕΥ/Ι/21.