Με συνέπεια συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), στην ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας, και στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας περίθαλψης, αναφέρει η Προεδρία σε ανάρτησή της την Τετάρτη, σε σχέση με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat σύμφωνα με τα οποία η Κύπρος καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης στην ΕΕ.

Όπως σημειώνει η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat (2024), η Κύπρος καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόλις 0,2% του πληθυσμού να δηλώνει ότι είχε ανάγκη για ιατρική εξέταση ή θεραπεία, η οποία δεν καλύφθηκε. Το αντίστοιχο ποσοστό στον μέσο όρο της ΕΕ φθάνει στο 3,8%, προστίθεται.

«Η σημαντική αυτή επίδοση επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας διαθέτει ένα λειτουργικό, αποτελεσματικό και προσιτό σύστημα υγείας, που καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες των πολιτών», αναφέρεται. «Η ουσιαστική ενίσχυση του τομέα της Υγείας και η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες αποτελούν για την Κυβέρνησή μας θεμελιώδη πυλώνα πολιτικής και ύψιστη προτεραιότητα», προστίθεται.

Με συνέπεια, αναφέρει, συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), στην ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας, και στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας περίθαλψης.

Το χαμηλό ποσοστό του 0,2% δεν αποτελεί μόνο αριθμό, αλλά έναν ισχυρό δείκτη κοινωνικής ευημερίας και σαφή απόδειξη ότι οι πολιτικές μας στον τομέα της υγείας φέρνουν απτά αποτελέσματα, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ