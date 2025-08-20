Ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι ατμίζουν δεν έχουν μόνο περισσότερες πιθανότητες να καπνίσουν αργότερα στη ζωή τους, αλλά είναι επίσης πιθανότερο να καπνίζουν συχνότερα και εντονότερα, σύμφωνα με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ και τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου (LSHTM).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News, επιστήμονες ανέλυσαν 56 επισκοπήσεις που βασίζονταν σε 384 μελέτες σχετικά με το άτμισμα των νέων, με τις 21 από αυτές να εξετάζουν τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων από νέους και την πιθανότητα να καταλήξουν αργότερα σε καπνίσματα.

Η μεγαλύτερη παγκόσμια ανασκόπηση για το άτμισμα στους νέους αποκάλυψε επίσης αυξημένο κίνδυνο αναπνευστικών παθήσεων, όπως το άσθμα ή η επιδείνωση άσθματος, καθώς και εξάρτησης από ουσίες, όπως το αλκοόλ και η μαριχουάνα.

Η μελέτη έδειξε επίσης πιθανές συνδέσεις μεταξύ ατμίσματος σε νεαρή ηλικία και πνευμονίας, βρογχίτιδας, χαμηλότερου συνολικού αριθμού σπερματοζωαρίων, ζάλης, πονοκεφάλων και ημικρανιών.

Εντοπίστηκε επίσης συσχέτιση ανάμεσα σε κατάθλιψη και αυτοκτονικές σκέψεις σε νέους που ατμίζουν.



Σταθερές ενδείξεις



Τα διαθέσιμα δεδομένα «δείχνουν σταθερά μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και της μετέπειτα καπνιστικής συνήθειας στους νέους», έγραψαν οι ερευνητές στο περιοδικό Tobacco Control.

Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι είναι δύσκολο να εξαχθεί άμεσο συμπέρασμα αιτιότητας, αλλά «οι επανειλημμένα ισχυρές συσχετίσεις στις προοπτικές μελέτες ταιριάζουν με μια αιτιώδη σχέση».

Η Δρ Σου Γκόλντερ, αναπληρώτρια καθηγήτρια επιστημών υγείας στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ, δήλωσε:

«Η συνέπεια των στοιχείων είναι εντυπωσιακή. Σε πολλές μελέτες, οι νέοι που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πιθανότερο να καπνίσουν στο μέλλον. Τα ευρήματα αυτά στηρίζουν την ανάγκη για ισχυρότερα μέτρα δημόσιας υγείας ώστε να προστατευτούν οι έφηβοι από τους κινδύνους του ατμίσματος».

Ο Δρ Γκρεγκ Χάρτγουελ, κλινικός επίκουρος καθηγητής στη LSHTM, είπε ότι η μελέτη δείχνει «ακριβώς γιατί είναι τόσο σημαντικοί οι περαιτέρω περιορισμοί στη βιομηχανία καπνού».



Απαγόρευση στα μιας χρήσης ηλεκτρονικά τσιγάρα



Η μελέτη δημοσιεύτηκε λίγο μετά την απαγόρευση πώλησης ή διάθεσης ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης, με ή χωρίς νικοτίνη, που τέθηκε σε ισχύ σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο.

Η απαγόρευση στόχευε στο να περιορίσει την πρόσβαση των παιδιών στα προϊόντα αυτά, καθώς τα στατιστικά έδειχναν ότι η χρήση τους αυξανόταν σημαντικά μεταξύ των ηλικιών 11-15 ετών.

Στοιχεία του NHS από πέρυσι έδειξαν ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα είχαν δοκιμάσει άτμισμα, και σχεδόν ένα στα δέκα το έκανε τακτικά.

Η απαγόρευση ισχύει τόσο για τα καταστήματα όσο και για τις διαδικτυακές πωλήσεις σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Τα επαναχρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά τσιγάρα εξακολουθούν να επιτρέπονται.