Ορατά είναι τα αποτελέσματα του ΓεΣΥ, καθώς η Κύπρος είχε το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ στη μη ικανοποίηση ιατρικών αναγκών το 2024, σύμφωνα με τη Eurostat.

Ενώ στην ΕΕ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω που δήλωσαν ότι είχαν το 2024 ανικανοποίητες ανάγκες για ιατρική εξέταση ή θεραπεία ανερχόταν στο 3,8%, το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο ήταν στο 0,2%, το μικρότερο που καταγράφηκε στην ΕΕ. Στο άλλο άκρο, με τις περισσότερες δηλωμένες ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες, βρίσκεται η Ελλάδα, με ποσοστό 13,4%.

Λίστες αναμονής και υψηλό κόστος οι συχνότεροι λόγοι

Στην ΕΕ, οι δύο συνηθέστεροι κύριοι λόγοι για ανικανοποίητες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης το 2024 ήταν οι λίστες αναμονής ή το ότι η περίθαλψη ήταν πολύ ακριβή. Μαζί, αυτοί οι δύο λόγοι αντιπροσώπευαν πάνω από το ήμισυ των ατόμων που ανέφεραν ανικανοποίητη ανάγκη για ιατρική περίθαλψη. Ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού (ηλικίας 16 ετών και άνω), το 1,4% αφορούσε τις λίστες αναμονής και το 1% λόγους που σχετίζονται με το υψηλό κόστος.

Οι επόμενοι συχνότεροι κύριοι λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν η επιθυμία να περιμένουν για να δουν αν το πρόβλημα θα βελτιωθεί από μόνο του (0,4%) και η έλλειψη χρόνου (0,3%). Λιγότερο συχνοί λόγοι περιλάμβαναν τον φόβο, το ότι δεν γνώριζαν έναν καλό γιατρό ή ειδικό, ή ότι η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη (όλοι με ποσοστό 0,1%). Επιπλέον, ένα 0,5% των ατόμων δήλωσε άλλον (μη καθορισμένο) λόγο για την ανικανοποίητη ανάγκη ιατρικής περίθαλψης.

Η ύπαρξη λίστας αναμονής ως εμπόδιο στην ιατρική περίθαλψη ήταν ο συχνότερος λόγος για ανικανοποίητες ανάγκες σε χώρες όπως η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Φινλανδία και η Σουηδία το 2024.

Το υψηλό κόστος της ιατρικής περίθαλψης ήταν ο συχνότερος λόγος για ανικανοποίητες ανάγκες σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Ρουμανία.

Η επιθυμία να περιμένουν για να δουν αν το πρόβλημα θα βελτιωθεί από μόνο του ήταν ο συχνότερος λόγος σε χώρες όπως η Τσεχία, η Δανία, η Κροατία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα.

Ανικανοποίητες ανάγκες για οδοντιατρική εξέταση και θεραπεία

Όσον αφορά την οδοντιατρική περίθαλψη, το ποσοστό ανικανοποίητων αναγκών σε επίπεδο ΕΕ το 2024 ανέρχεται στο 4,6%, με την Κύπρο να είναι στο 2,5%.

Τα μικρότερα ποσοστά για ανικανοποίητες οδοντιατρικές ανάγκες καταγράφηκαν στη Γερμανία (0,7%) και στη Μάλτα (0,8%), ενώ τα ψηλότερα στην Ελλάδα (15,3%), τη Λετονία (12%) και τη Δανία (11,9%).

Η υψηλή τιμή ήταν μακράν ο συνηθέστερος κύριος λόγος για τις ανικανοποίητες ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης. Μετά το κόστος, οι επόμενοι συνηθέστεροι λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν οι λίστες αναμονής (0,5% των ατόμων), ο φόβος (0,3%) και η έλλειψη χρόνου (επίσης 0,3%). Λιγότερο συχνοί λόγοι περιλάμβαναν την επιθυμία να περιμένουν για να δουν αν το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του (0,2%), το ότι ήταν πολύ μακριά (0,1%) ή ότι δεν γνώριζαν κάποιον καλό οδοντίατρο ή ειδικό (επίσης 0,1%).

Το υψηλό κόστος οδοντιατρικής περίθαλψης ήταν ο συχνότερος συγκεκριμένος λόγος για ανικανοποίητες ανάγκες σε 23 από τις 27 χώρες της ΕΕ το 2024. Στην Ισπανία και την Ιταλία, τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των ατόμων με ανικανοποίητη ανάγκη δήλωσαν ότι ο κύριος λόγος ήταν το κόστος.

Υπήρξαν τέσσερις εξαιρέσεις, όπου το κόστος δεν ήταν ο συνηθέστερος κύριος λόγος: στην Τσεχία, ο κυριότρος λόγος ήταν το κόστος και οι λίστες αναμονής, στη Φινλανδία και τη Σλοβενία, οι λίστες αναμονής ήταν ο πιο κοινός λόγος, αναφερόμενες από πάνω από τα τρία τέταρτα όσων είχαν ανικανοποίητες ανάγκες και στη Μάλτα, όπου το συνολικό ποσοστό ανικανοποίητων αναγκών ήταν πολύ χαμηλό, ο συχνότερος λόγος ήταν ο φόβος.

Πηγή: ΚΥΠΕ