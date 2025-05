Μια πρωτοποριακή μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια και ιατρικά ιδρύματα, όπως το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, την Ιατρική Σχολή του Harvard και το MD Anderson Cancer Center του Πανεπιστημίου του Τέξας, δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Cancer Research, του American Association for Cancer Research.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΚ η μελέτη με τίτλο «Mathematical Modeling and Association Analysis Deciphers the Impact of the Gut Microbiome on Cancer Immunotherapy», η μελέτη ερευνά τον ρόλο του εντερικού μικροβιώματος στην αποτελεσματικότητα της αντικαρκινικής ανοσοθεραπείας.

Διεκπεραιώθηκε με επικεφαλής τους Δρ. Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο (Εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου, Πανεπιστήμιο Κύπρου), Dr. Rakesh K. Jain (Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School), Dr. Lance L. Munn (Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School), Dr. Jennifer A. Wargo (MD Anderson Cancer Center).

Πρώτοι συγγραφείς στην εν λόγω δημοσίευση είναι οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλη τους Εργαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκίνου, Δρ Ανδρέας Χατζηγεωργίου και Δρ Κωνσταντίνος Χάρκος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ερευνητική ομάδα βασίστηκε σε προηγούμενα ευρήματα και εστίασε στο πώς η σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος επηρεάζει την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού και, συνεπώς, την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας στον καρκίνο.

Κεντρικό επιστημονικό ζητούμενο αποτελεί η κατανόηση της λειτουργίας των μικροβίων του εντέρου και των βιολογικών μηχανισμών που ενισχύουν ή παρεμποδίζουν την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρίζει και να εξουδετερώνει τα καρκινικά κύτταρα.

Για την προσέγγιση των κρίσιμων επιστημονικών ερωτημάτων, εφαρμόστηκε ένα καινοτόμο υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει μαθηματική μοντελοποίηση, και στατιστική ανάλυση, αξιοποιώντας δεδομένα από προκλινικές και κλινικές μελέτες.

Αυτό το υβριδικό υπολογιστικό μοντέλο επιτρέπει την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας της θεραπείας συνυπολογίζοντας την επίδραση του εντερικού μικροβιώματος σε διάφορα σενάρια που δεν είναι εφικτό να δοκιμαστούν άμεσα στο εργαστήριο ή σε ασθενείς.

Η μελέτη κατέδειξε ότι το μικροβίωμα επηρεάζει καθοριστικά δύο βασικούς μηχανισμούς της ανοσοαπόκρισης, τον ρυθμό ενεργοποίησης των κυττάρων του ανοσοποιητικού και την ικανότητα εξουδετέρωσης των καρκινικών κυττάρων από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού.

Τα ευρήματα ενισχύουν την προοπτική ένταξης της μικροβιακής ανάλυσης στην κλινική πράξη, συμβάλλοντας σε πιο στοχευμένες, ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές.

Η επόμενη φάση επικεντρώνεται στην κλινική επιβεβαίωση του υπολογιστικού μοντέλου σε ευρύτερο πληθυσμό ασθενών, ώστε να τεκμηριωθεί η αξιοπιστία και η εφαρμοσιμότητά του.

