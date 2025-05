Η σειρά The Last of Us παρουσιάζει ένα σενάριο όπου ένας μεταλλαγμένος μύκητας με το όνομα Cordyceps μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι, βασισμένο σε έναν πραγματικό μύκητα Ophiocordyceps unilateralis που μολύνει μυρμήγκια. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, παρόμοιοι θανατηφόροι μύκητες θα μπορούσαν να εξαπλωθούν και να απειλήσουν την ανθρώπινη υγεία.

Στην πραγματικότητα, η κλιματική αλλαγή εντείνει την εξάπλωση του μύκητα Aspergillus, ο οποίος μπορεί να αποβεί μοιραίος για ανθρώπους, ζώα και καλλιέργειες.

Το είδος Aspergillus – ικανό να προκαλεί θανατηφόρες εγκεφαλικές λοιμώξεις, να καταστρέφει καλλιέργειες και να βλάπτει ζώα – προβλέπεται να εξαπλωθεί βόρεια από την Αφρική και τη Νότια Αμερική προς την Ευρώπη και την Ασία.

Η παγκόσμια θέρμανση αυξάνει επίσης τον κίνδυνο από άλλες ασθένειες, όπως η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός. Οι μύκητες είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στα φάρμακα και δύσκολα ανιχνεύονται, ενώ μόνο λίγα αντιμυκητιασικά φάρμακα υπάρχουν.

Ο Aspergillus fumigatus είναι ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένος για πιο ψυχρά κλίματα, και ακόμη και σε ένα αισιόδοξο σενάριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2°C, αναμένεται να εξαπλωθεί προς τη Σκανδιναβία. Συνολικά, οι μύκητες αυτοί ευθύνονται για περίπου 2,5 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Η μελέτη, που υποστηρίζεται από το Wellcome Trust, τονίζει την ανάγκη για καλύτερη προετοιμασία των συστημάτων υγείας και περισσότερη έρευνα, καθώς η κλιματική αλλαγή αναμένεται να αλλάξει ριζικά την εξάπλωση των παθογόνων.

Πάντως , η βιολόγος και λέκτορας Dr Ann Mayo εξέτασε πόσο ρεαλιστικό είναι το σενάριο ένας μύκητας. Όπως την σειρά Last of US, να μετατρέψει ανθρώπους σε μολυσμένα όντα βάσει επιστημονικών δεδομένων. Το ενδεχόμενο να εξελιχθεί ένας τέτοιος μύκητας ώστε να μολύνει ανθρώπους είναι εξαιρετικά απίθανο. Οι μύκητες όπως ο Cordyceps είναι εξειδικευμένοι στα έντομα και ο μετασχηματισμός τους για να επηρεάσουν θηλαστικά θα απαιτούσε τεράστιες, απίθανες μεταλλάξεις.