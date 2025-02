Στην Κύπρο, όπως και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, ο καρκίνος παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας, επηρεάζοντας περίπου το 53% των ανδρών και το 47% των γυναικών, αναφέρθηκε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου με θέμα «Ενωμένοι από τη Μοναδικότητα» («United by Unique»), το νέο παγκόσμιο μήνυμα της εκστρατείας της Ένωσης για τον Διεθνή Έλεγχο του Καρκίνου, (The Union for International Cancer Control –UICC) για την περίοδο 2025-2027, που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Γενικός Διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, Πάνος Εργατούδης, είπε ότι ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας κατά τον οποίο δίνεται έμφαση στην ενημέρωση, την πρόληψη και την υποστήριξη όλων, όσοι έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο.

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου, στις 4 Φεβρουαρίου, και την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, στις 15 Φεβρουαρίου, ενώνουμε τις φωνές μας με την παγκόσμια κοινότητα και ενισχύουμε τη συλλογική προσπάθεια ενάντια σε αυτή την ασθένεια», πρόσθεσε.

Δυστυχώς, είπε ο κ. Εργατούδης, ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου παγκοσμίως.

«Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης για τον Διεθνή Έλεγχο του Καρκίνου (The Union for International Cancer Control – UICC), δέκα εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο κάθε χρόνο. Σημειώνω ότι, πάνω το 40% των θανάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο συνδέονται με ελεγχόμενους παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, αλκοόλ, η κακή διατροφή και η έλλειψη άσκησης. Ωστόσο, υπάρχουν και αισιόδοξα μηνύματα: Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα CONCORD-3, τα ποσοστά επιβίωσης στην Κύπρο σε κάποιες μορφές καρκίνου, παρουσιάζουν ενθαρρυντική αυξητική τάση», συμπλήρωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι στον καρκίνο του παχέος εντέρου, η Κύπρος καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης στην Ευρώπη (72,1%), ξεπερνώντας τον μέσο όρο της έρευνας που καλύπτει 24 χώρες (60%).

«Η Κύπρος όμως έχει και εξαιρετικά αποτελέσματα στα ποσοστά επιβίωσης ως προς τον καρκίνο του προστάτη, ενενήντα εννέα τοις εκατό, (99,2%) αλλά και τον καρκίνο του μαστού, με το ποσοστό επιβίωσης να αγγίζει το σχεδόν το ενενήντα τρία τα εκατό (92,8%). Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη χώρα μας και στο υψηλό επίπεδο παροχής ιατρικής φροντίδας», σημείωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι τα εν λόγω αποτελέσματα οφείλονται στην πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον καρκίνο, όπως νοσοκομεία, εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα.

«Πολύ σημαντικό ρόλο στα πολύ στα θετικά αποτελέσματα έχουν και οι φαρμακευτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας επειδή η ένταξη των καινοτόμων φαρμάκων θεραπείας είναι άμεση και εφάμιλλη με οποιαδήποτε άλλη εξελιγμένη χώρα. Επιπλέον, θεωρώ ότι καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και το ισχυρό δίκτυο υποστήριξης που διαθέτουμε στην Κύπρο, μέσα από τους συνδέσμους ασθενών και τους οργανισμούς που παρέχουν ουσιαστική βοήθεια τόσο στους πάσχοντες όσο και στις οικογένειές τους», πρόσθεσε.

Ο κ. Εργατούδης είπε ότι το 2025 σηματοδοτεί την έναρξη της παγκόσμιας εκστρατείας, της οποίας ηγείται η Ένωση για τον Διεθνή Έλεγχο του Καρκίνου, με κεντρικό θέμα: «Ενωμένοι από τη Μοναδικότητα» («United by Unique»).

«Θέτει στο επίκεντρο τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, αναδεικνύοντας τη σημασία της εξατομικευμένης φροντίδας για όλους τους ασθενείς. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα του καρκίνου μάς καλεί να αγκαλιάσουμε την μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε ο κ. Εργατούδης, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), η Europa Donna Κύπρου, ο Europa Uomo Κύπρου, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, o Σύνδεσμος «Ένα Όνειρο, Μια Ευχή», το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου και ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, σε συνεργασία με το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, ενώνουν και φέτος τις φωνές τους και συμμετέχουν ενεργά στην παγκόσμια εκστρατεία με ποικίλες δράσεις όλο τον Φεβρουάριο.

«Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την μοναδικότητα του κάθε ασθενή, συγκεντρώσαμε μοναδικές ανθρώπινες ιστορίες, αληθινές μαρτυρίες δύναμης, αντοχής και ελπίδας. Ιστορίες που εμπνέουν, ενημερώνουν και ενισχύουν όλους, όσοι δίνουν τη δική τους μάχη και κουβαλούν με τους αγαπημένους τους, τον δικό τους σταυρό», σημείωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι σε συνεργασία με τον Ant1 και τη δημοσιογράφο Χρυστάλα Βιλάνου, ετοίμασαν τέσσερα podcasts αφιερωμένα στη μάχη ενάντια στον καρκίνο, μέσα από τα μάτια όσων την έχουν ζήσει.

«Κάθε επεισόδιο φωτίζει μια διαφορετική διάσταση της εμπειρίας του καρκίνου: Το πρώτο podcast εστιάζει στον αθλητισμό ως δύναμη ελπίδας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της άσκησης στη σωματική και ψυχική ενδυνάμωση, Το δεύτερο podcast αναδεικνύει τη δύναμη ενός ζευγαριού, καθώς αντιμετωπίζει από κοινού την πρόκληση της ασθένειας. Το τρίτο podcast τονίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, αποδεικνύοντας πώς μια εξέταση μπορεί να σώσει ζωές, και το τέταρτο podcast καταγράφει τη συγκλονιστική δύναμη της μητρότητας, μέσα από τις εμπειρίες γυναικών που βρέθηκαν αντιμέτωπες με τον παιδικό καρκίνο», επεσήμανε.

Κλείνοντας, ο κ. Εργατούδης εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ανθρώπους που μοιράστηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες, τη Μαρία Αριστοτέλους, τον Βαλάντη Καπαρτή, τις Ελισάβετ Μιχαήλ, Έλενα Ευσταθίου και Άντρη Χριστούδια, τη Χρυστάλλα και τον Ανδρέα Ηρακλέους, τις Λουίζα Κοσιάρη και Ήβη Ιωαννίδου και την Ελένη Θωμά.

«Η φωνή τους γίνεται δύναμη για όλους μας, αποδεικνύοντας ότι η ελπίδα, η αλληλεγγύη και η γνώση μπορούν να αλλάξουν ζωές», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης: ΟΣΑΚ: Επιτακτική ανάγκη η αναβάθμιση ογκολογικής περίθαλψης

Πηγή: ΚΥΠΕ