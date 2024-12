Η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με την υψηλότερη κατανάλωση αντιβιοτικών και τα υψηλότερα ποσοστά μικροβιακής αντοχής, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος ανέφερε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το 2020, η μικροβιακή αντοχή ευθύνεται για 35.000 θανάτους.

Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης με αφορμή την έναρξη της εκστρατείας ενημέρωσης και διαφώτισης, που διοργανώνουν η Παθολογική Εταιρεία Κύπρου, η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και η Κυπριακή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών και την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Η έναρξη της Εκστρατείας Διαφώτισης, η οποία θα διαρκέσει από τις 6 μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2024, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και διοργανώνεται, όπως κάθε χρόνο, με την ευγενική στήριξη της Φαρμακοβιομηχανίας Medochemie.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη διάσκεψη, η Κύπρος κατέχει τα τελευταία χρόνια, μια από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη, όσον αφορά στην κατανάλωση αντιβιοτικών, με τους γιατρούς να προειδοποιούν ότι η αλόγιστη χρήση τους μπορεί να οδηγήσει, όχι μόνο στην έλλειψη θεραπείας, αλλά και σε μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας.

Στην Κύπρο, όπως αναφέρθηκε, το 2019 καταγράφηκαν 140 θάνατοι, που αποδόθηκαν στη μικροβιακή αντοχή και 547 θάνατοι, σχετιζόμενοι με αυτή.

Σε χαιρετισμό του, με την ευκαιρία της έναρξης της εκστρατείας διαφώτισης για την Ορθή Χρήση Αντιβιοτικών, ο κ. Δαμιανός τόνισε πως εάν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα, εκτιμάται ότι το 2050 η μικροβιακή αντοχή θα προκαλεί περισσότερους θανάτους από τον καρκίνο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, το 2019 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε τη μικροβιακή αντοχή ως μία από τις 10 κορυφαίες παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία, σημειώνοντας πως η εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής οφείλεται εν μέρει στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών, επομένως η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών είναι ύψιστης σημασίας και αποτελεί ευθύνη όλων.

Ανέφερε, εξάλλου, πως οι πολίτες ενθαρρύνονται να μην παίρνουν αντιβιοτικά με δική τους πρωτοβουλία, αλλά να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους γιατρό και να ακολουθούν τις οδηγίες του, συμπληρώνοντας πως η μη ενδεδειγμένη χρήση τους δεν θα τους βοηθήσει, αντίθετα, μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε, επίσης, πως το Υπουργείο το βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εκπόνησης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ενιαία Υγεία», σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς.

Επιπλέον, σημείωσε πως έχουν ήδη υλοποιηθεί και προγραμματιστεί αρκετές δράσεις, μεταξύ άλλων, η σύσταση Ομάδας Επιμελητείας Αντιβιοτικών και τοπικών επιτροπών ελέγχου λοιμώξεων στα νοσηλευτήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νοσηλευτές και επιτηρητές ελέγχου λοιμώξεων, με τίτλο: «Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων στους Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τις Ομάδες Επιμελητείας Αντιβιοτικών Drive – AMS στην Κύπρο, στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο EU-JAMRAI-2 (EU Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare Associated Infections) τον Φεβρουάριο του 2025.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου, ανέφερε ότι η Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την ορθή χρήση αντιβιοτικών «αποτελεί έναν καταλυτικό παράγοντα για την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών», καθώς όπως είπε «η μικροβιακή αντοχή ευθύνεται για 1,27 εκατομμύρια θανάτους ετησίως παγκοσμίως».

«Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία αναλαμβάνουν η Παθολογική Εταιρεία Κύπρου, η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και η Κυπριακή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων, μαζί με τη φαρμακοβιομηχανία Medochemie αποτελεί ορόσημο στην κοινή μας προσπάθεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», είπε.

Ο Πρόεδρος της Παθολογικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ. Ανδρέας Στυλιανού, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, αφού όπως είπε η Κύπρος και η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση αντιβιοτικών και αντοχή των μικροβίων σε αυτά.

Σημείωσε πως «οι λοιμώξεις από ανθεκτικά μικρόβια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές στην ανθρώπινη υγεία, ακόμα και το θάνατο, ενώ παρατείνουν την παραμονή στα νοσοκομεία, αυξάνοντας και το κόστος νοσηλείας».

Ο Πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ. Μιχάλης Αναστασιάδης, υπέδειξε ότι ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά οι επιπτώσεις της ακατάλληλης χρήσης αντιβιοτικών είναι ακόμα πιο σοβαρές, αφού ο οργανισμός τους βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και κάθε λανθασμένη θεραπευτική παρέμβαση, μπορεί να έχει μακροχρόνιες συνέπειες.

Τόνισε ότι τα αντιβιοτικά πρέπει να χορηγούνται μόνο όταν υπάρχει επιβεβαιωμένη ή ισχυρή υποψία βακτηριακής λοίμωξης.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων, Δρ. Γιώργος Πετρίκκος, υπογράμμισε ότι η υπερβολική και αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών οδηγεί σε ραγδαία αύξηση της μικροβιακής αντοχής, η οποία αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ευημερία, για να προσθέσει ότι στην Κύπρο το 2019 καταγράφηκαν 140 θάνατοι που αποδόθηκαν στη μικροβιακή αντοχή και 547 θάνατοι, σχετιζόμενοι με αυτή.

