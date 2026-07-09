Αν ονειρεύεσαι να απολαύσεις στιγμές χαλάρωσης σε ένα παραδοσιακό πέτρινο σπίτι, μέσα σε έναν καταπράσινο ανθισμένο κήπο και δίπλα σε μια δροσερή πισίνα, τότε η κυπριακή ύπαιθρος είναι ο ιδανικός προορισμός για τις φετινές καλοκαιρινές σου αποδράσεις.

Τα αγροτουριστικά καταλύματα συνδυάζουν την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες, ζεστή ρουστίκ διακόσμηση, όμορφες αυλές γεμάτες αρώματα της φύσης και, φυσικά, πισίνες που προσφέρουν την ιδανική ευκαιρία για δροσερές βουτιές και απόλυτη χαλάρωση.

Το Check In Cyprus συγκέντρωσε και σου παρουσιάζει 12 υπέροχα αγροτουριστικά καταλύματα στα κυπριακά βουνά, όπου η πισίνα, η φύση και η ηρεμία δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές.

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