Ο πιο πρόσφατος Παγκόσμιος Δείκτης Βιωσιμότητας του Economist Intelligence Unit παρουσιάζει τις πόλεις που ξεχωρίζουν παγκοσμίως. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ζητήθηκε από τους κατοίκους τους να περιγράψουν την καθημερινότητα τους και τα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στο να θεωρούνται οι πόλεις τους ιδανικά μέρη για διαβίωση.

Η Κοπεγχάγη, παραμένει στην κορυφή ως η πιο βιώσιμη πόλη για δέυτερη χρονία στη σειρά. Η ετήσια κατάταξη εξετάζει 173 πόλεις σε όλο τον κόσμο, αξιολογώντας παράγοντες όπως η σταθερότητα, η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η εκπαίδευση όπως και υποδομές, με στόχο να αναδείξει τις περιοχές που προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής. Στη φετινή κατάταξη, η Βιέννη, η Μελβούρνη, το Σίδνεϊ και η Ζυρίχη κατέλαβαν τις υπόλοιπες θέσεις της πρώτης πεντάδας, γεγονός που επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία των ευρωπαϊκών και αυστραλιανών πόλεων.

1. Κοπεγχάγη

Στην πρώτη θέση για δεύτερη χρονιά η πρωτεύουσα της Δανίας, με άριστες βαθμολογίες στους τομείς της σταθερότητας, της εκπαίδευσης και των υποδομών. Επίσης σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Για τους κατοίκους της η υψηλή ποιότητα ζωής αποτυπώνεται σε μια καθημερινότητα όπου οι μικρές απολαύσεις και οι απλές στιγμές ενσωματώνονται αρμονικά στον ρυθμό και τη λειτουργία της πόλης. «Μπορείς να μετακινηθείς με ποδήλατο μέχρι τη δουλειά, να κάνεις μια βουτιά στο λιμάνι μετά και να επιστρέψεις στο σπίτι για το δείπνο σου. Δεν πρόκειται για μια ξεχωριστή περίσταση· είναι απλώς μια συνηθισμένη Τρίτη», αναφέρει η Laura Amira Kassem, MD και διδακτορική φοιτήτρια, η οποία κατοικεί στην πόλη εδώ και οκτώ χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια, ο συνδυασμός ανεπτυγμένων ποδηλατικών υποδομών, καθαρών αστικών υδάτων που επιτρέπουν το κολύμπι και ενός αστικού σχεδιασμού προσαρμοσμένου στον άνθρωπο δημιουργεί μια εμπειρία ζωής που δύσκολα συναντάται αλλού.

Η Kassem ξεκινά την ημέρα της με ένα πρωινό τρέξιμο σε ήρεμες περιοχές, όπως το Utterslev Mose ή κατά μήκος των λιμνών της πόλης. Στη συνέχεια απολαμβάνει το πρωινό της, έναν καφέ και, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μια αναζωογονητική κολύμβηση, στοιχεία που αποτελούν μέρος της καθημερινής κουλτούρας ευεξίας της Κοπεγχάγης.Κάθε ξενάγηση που κάνει για τους επισκέπτες ξεκινά από το Nørrebro, μια πολιτισμικά πολυμορφική γειτονιά της πόλης. «Μανάβικα, καταστήματα με κεμπάπ και χρυσοχοεία συνυπάρχουν δίπλα σε φούρνους με προζύμι, μπαρ που προσφέρουν φυσικά κρασιά και μικρά εστιατόρια», αναφέρει. Από εκεί, προτείνει μια βόλτα με ποδήλατο προς το Nordhavn, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κολύμπι και καφέ δίπλα στο νερό, πριν συνεχίσουν για ένα γεύμα με smørrebrød, το παραδοσιακό δανέζικο ανοιχτό σάντουιτς με ψωμί σίκαλης, στο Det Gamle Apotek.

Το βράδυ, οι λάτρεις του τρεξίματος μπορούν να συμμετάσχουν στο Loopet, μια διαδρομή περίπου 3 χιλιομέτρων γύρω από το Fælledparken, σημείο συνάντησης της δρομικής κοινότητας της Κοπεγχάγης. «Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι», σημειώνει η Kassem. «Μπορείτε να τρέξετε, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να ολοκληρώσετε τη βραδιά με ένα δείπνο σε υπαίθριο χώρο».

2. Βιέννη

Η αυστριακή πρωτεύουσα έχει άριστες επιδόσεις στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης την διατηρούν στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Για τους κατοίκους της η υψηλή βιωσιμότητα της πόλης συνδέεται με την ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις, είτε μέσω των αποτελεσματικών μέσων μαζικής μεταφοράς είτε με το περπάτημα, καθώς και με την ικανότητα να απολαμβάνουν τις μικρές λεπτομέρειες που συναντούν στη διαδρομή τους.

Η Franziska Hochmüller, η οποία εργάζεται στο Τουριστικό Συμβούλιο της Βιέννης δήλωσε, «Η καθημερινή μου συνήθεια είναι η διαδρομή προς τη δουλειά μέσω της Ringstraße, με ένα από τα ιστορικά τραμ της πόλης». «Αντί να κοιτάζω συνεχώς το κινητό μου, προτιμώ να διαβάζω ένα βιβλίο ή απλώς να παρατηρώ τα εντυπωσιακά κτίρια που περνούν από μπροστά μου. Είναι μια μικρή καθημερινή υπενθύμιση ότι ακόμη και οι πιο συνηθισμένες στιγμές στη Βιέννη μπορούν να είναι ξεχωριστές».

Ο Roland Eggenhofer, που εργάζεται στον τομέα πωλήσεων και μάρκετινγκ του Hotel MOTTO, επισημαίνει ότι στις κεντρικές συνοικίες της πόλης, από το 1ο έως το 9ο διαμέρισμα, οι περισσότερες μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα χωρίς τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών. Για τους επισκέπτες, προτείνει μια βόλτα στο 6ο και 7ο διαμέρισμα ιδιαίτερα στις περιοχές γύρω από τη Neubaugasse και το Spittelberg, όπου συνδυάζονται καφετέριες, μικρές μπουτίκ και μια χαλαρή ατμόσφαιρα. Παράλληλα, προτείνει μια επίσκεψη στη Naschmarkt, γνωστή για τη διεθνή γαστρονομική της σκηνή. Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου προτείνει επίσης μια στάση σε ένα παραδοσιακό Heuriger, μια τοπική οινοταβέρνα ανάμεσα στους αμπελώνες στα περίχωρα της πόλης, για την απόλαυση ενός ποτηριού βιεννέζικου κρασιού.

3. Μελβούρνη

Στην τρίτη θέση της κατάταξης, η Μελβούρνη, χάρη στην εξαιρετική συνολική της επίδοση στους τομείς του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, όπου συγκέντρωσε βαθμολογία 96, μία από τις υψηλότερες που καταγράφηκαν στον δείκτη. Για τους κατοίκους της, ο πολιτιστικός πλούτος της πόλης αποτυπώνεται κυρίως στις διαφορετικές γειτονιές της, καθώς κάθε προάστιο διαθέτει τη δική του μοναδική ταυτότητα και ατμόσφαιρα.

«Αυτή είναι η Μελβούρνη για μένα — μια πόλη γεμάτη περιέργεια, δημιουργικότητα και μικρές απρόβλεπτες στιγμές που μπορείς να ανακαλύψεις σε κάθε γωνιά», αναφέρει ο Lou MacGregor.«Η Μελβούρνη είναι μια μεγάλη πόλη που, με έναν παράξενο τρόπο, λειτουργεί σαν χωριό», λέει η Anne Marie Lennon, γενική διευθύντρια του Crowne Plaza Carlton. «Οι άνθρωποι εδώ δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τους άλλους.

Παράλληλα, υπάρχει μια έντονη πολιτιστική σκηνή που περιλαμβάνει το φαγητό, τη μουσική, τη μόδα και την τέχνη. Κάθε γειτονιά έχει τον δικό της χαρακτήρα και τη δική της ξεχωριστή ενέργεια». Ο Lou MacGregor, ένας Σκωτσέζος που ζει στη Μελβούρνη εδώ και δύο δεκαετίες, συμφωνεί με αυτή την άποψη. Όπως αναφέρει, το Footscray είναι η αγαπημένη του περιοχή και ένα από τα καλύτερα σημεία της πόλης για φαγητό και ποτό, καθώς συνδυάζει διαφορετικούς πολιτισμούς και κουζίνες σε μια ζωντανή ατμόσφαιρα. Το Fitzroy ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα μπαρ και τα vintage καταστήματά του, το St Kilda προσφέρεται για χαλαρές βόλτες δίπλα στη θάλασσα, ενώ το Carlton αποτελεί ιδανικό προορισμό για ιταλική κουζίνα και περιπλανήσεις στους γραφικούς ιστορικούς δρόμους του.

4. Σίδνεϊ

Με συνολική βαθμολογία 97, ίδια με εκείνη της Μελβούρνης, το Σίδνεϊ κατέλαβε την τέταρτη θέση στην κατάταξη, σημειώνοντας άριστες επιδόσεις στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κατοίκους του, η πραγματική ποιότητα ζωής της πόλης οφείλεται στην άμεση πρόσβαση στη φύση, στις πολυπολιτισμικές γειτονιές και στον έντονο υπαίθριο τρόπο ζωής.

«Το Σίδνεϊ κάνει την καθημερινότητα εύκολη, γιατί όπου κι αν βρίσκεσαι, δεν απέχεις ποτέ πολύ από μια εντυπωσιακή θέα — είτε πρόκειται για το λιμάνι, τα Blue Mountains ή τις παραλίες», αναφέρει ο Steve Kamper, υπουργός Εργασίας και Τουρισμού της Νέας Νότιας Ουαλίας. «Ο συνδυασμός διαφορετικών πολιτισμών, οι μοναδικές γειτονιές, η εξαιρετική γαστρονομική σκηνή και ο τρόπος ζωής είναι αυτά που κάνουν το Σίδνεϊ ξεχωριστό.

Είναι μια παγκόσμια πόλη, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί την αίσθηση μιας κοινότητας από πολλές μικρότερες τοπικές γειτονιές».Ο Kamper προτείνει στους επισκέπτες να ξεφύγουν από τα πιο γνωστά τουριστικά σημεία, όπως η Harbour Bridge και η παραλία Bondi, και να ανακαλύψουν περιοχές που αποκαλύπτουν την αυθεντική καθημερινότητα των κατοίκων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει το Burwood, μια περιοχή στα δυτικά προάστια της πόλης. «Είναι το Σίδνεϊ που γνωρίζουν και αγαπούν οι ντόπιοι», λέει. «Έχει έντονη ζωή, εξαιρετικό φαγητό και αποτελεί ένα από τα καλύτερα σημεία για να βιώσει κανείς τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης».Παράλληλα, θεωρεί απαραίτητη εμπειρία την παρακολούθηση ενός αγώνα αυστραλιανού ποδοσφαίρου. «Λίγα μέρη στον κόσμο βιώνουν τον αθλητισμό με τον τρόπο που το κάνει το Σίδνεϊ», σημειώνει, αναδεικνύοντας τη σημασία των υπαίθριων δραστηριοτήτων και της συλλογικής εμπειρίας στην ταυτότητα της πόλης.

Έχοντας ζήσει σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, η Γαλλίδα σχεδιάστρια κοσμημάτων Julie Livni εξακολουθεί να εντυπωσιάζεται από τον τρόπο ζωής του Σίδνεϊ. «Οι άνθρωποι εδώ δεν περιμένουν το Σαββατοκύριακο για να επισκεφθούν την παραλία ή να κολυμπήσουν· αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας», αναφέρει. Για την ίδια, η βιωσιμότητα της πόλης συνδέεται με απλές καθημερινές συνήθειες, όπως οι πρωινές βόλτες με την ανατολή του ήλιου από το Bondi έως το Bronte μαζί με φίλες της. «Ως ιδιοκτήτρια επιχείρησης και μητέρα δύο παιδιών, η καθημερινότητα είναι αρκετά απαιτητική. Αυτή η στιγμή δίπλα στον ωκεανό λειτουργεί σαν επανεκκίνηση για μένα», εξηγεί. «Είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσει η μέρα».

5. Ζυρίχη

Παρότι η Ζυρίχη υποχώρησε από τη δεύτερη θέση που κατείχε το 2025 στην πέμπτη θέση της φετινής κατάταξης, οι κάτοικοί της υποστηρίζουν ότι η εξαιρετική ποιότητα ζωής της πόλης βασίζεται στον συνδυασμό αποτελεσματικότητας, οργάνωσης και άμεσης επαφής με τη φύση.

«Η Ζυρίχη δεν θα ήταν η ίδια χωρίς τη λίμνη και τα ποτάμια της. Κάθε μέρα περνάω είτε από τη λίμνη της Ζυρίχης είτε από τον ποταμό Limmat ή τον ποταμό Sihl και αφιερώνω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου», αναφέρει η Manuela Leonhard, γεννημένη στη Ζυρίχη και δημιουργός περιεχομένου. «Τα νερά είναι καθαρά και δροσερά, ενώ σε ολόκληρη την πόλη υπάρχουν περισσότερα από 1.200 δημόσια σιντριβάνια από τα οποία μπορεί κανείς να πιει πόσιμο νερό».

Για να παρουσιάσει στους επισκέπτες την πλευρά της Ζυρίχης που αγαπά περισσότερο, η Leonhard προτείνει μια επίσκεψη στο Lindenhof, ένα πρώην ρωμαϊκό οχυρό που σήμερα αποτελεί μια πλατεία σε λόφο με πανοραμική θέα προς τον ποταμό Limmat και την Παλιά Πόλη.

Παράλληλα, προτείνει τις βεράντες του ETH Zurich και του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης για εντυπωσιακή θέα σε ολόκληρη την πόλη. «Πάντα περπατώ μαζί τους στην Παλιά Πόλη, την καρδιά της Ζυρίχης, με τα στενά δρομάκια και τα μικρά καταστήματα», σημειώνει.Ακόμη και μετά από μια ολόκληρη ζωή στη Ζυρίχη, η Leonhard εξακολουθεί να εντυπωσιάζεται από την τάξη και την άψογη διαχείριση της πόλης. «Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο γεγονός πραγματοποιείται στη Ζυρίχη, το επόμενο πρωί είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβεις τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ», αναφέρει. «Αυτό συνεχίζει να με εκπλήσσει κάθε φορά».