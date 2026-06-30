Μετά από 13 χρόνια, το αίτημα των Ευρωβουλευτών για κατοχύρωση μιας σειράς δικαιωμάτων στους επιβάτες, έχει επιτέλους περάσει στο επόμενο στάδιο. Τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι αεροπορικές εταιρίες διαπραγματεύτηκαν και έφτασαν μια επιτυχημένη συμφωνία που φαίνεται να είναι υπέρ των επιβατών.

Η συμφωνία διατηρεί τα παρόντα βασικά δικαιώματα σχετικά με τις αποζημιώσεις, τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις πτήσεων και έρχεται να προσθέσει σε αυτό νέα προνόμια. Συγκεκριμένα τα δικαιώματα αυτά θα αφορούν τις χειραποσκευές, τις οικογένειες, τις εγκύους και τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Το δικαίωμα των επιβατών για καθυστέρησης πτήσεων άνω των τριών ωρών, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις αποφασίστηκε να διατηρηθεί. Ένα δικαίωμα που έχει καθιερωθεί μέσω αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρείται βασικό εργαλείο προστασίας των καταναλωτών.

Οι επιβάτες μπορούν να παίρνουν αποζημιώσεις αξίας:

-250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα

-400 ευρώ για πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χιλιόμετρα

-600 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων

Αυτά θα δικαιούνται οι επιβάτες σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει τις τρεις ώρες ή η πτήση ακυρωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, εκτός εάν συμβεί κάποιο έκτακτο περιστατικό.

Καταχωρήθηκαν επίσης δικαιώματα σχετικά με τις χειραποσκευές, κάτι που προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Η Ένωση Airlines for Europe (A4E), είχε χαρακτηρίσει τις προτάσεις των ευρωβουλευτών «μη ρεαλιστικές» και αποκομμένες από την πραγματικότητα της αγοράς.

Οι αεροπορικές εταιρείες θεωρούν ότι οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου ευνοούν υπερβολικά τους επιβάτες εις βάρος της βιωσιμότητας του κλάδου, και είχαν προειδοποιήσει ότι αν περάσουν όπως είναι, θα υπάρξουν αυξήσεις τιμών και λιγότερες επιλογές για τους ταξιδιώτες.

Σχετικά με το νέο προνόμιο, οι επιβάτες δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν για τις χειραποσκευές τους. Η μεταφορά χειραποσκευής θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου, περιορίζοντας τις πρόσθετες χρεώσεις που εφαρμόζουν αρκετές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Επιπρόσθετα οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να αρνούνται την επιβίβαση ή να επιβάλλουν επιπλέον χρεώσεις σε επιβάτες που δεν χρησιμοποίησαν ένα σκέλος εισιτηρίου μετ’ επιστροφής.

Κάτι που επίσης θα ευνοήσει σε μεγάλο βαθμό τις οικογένειες με μικρά παιδιά στην συμφωνία, είναι ότι οι γονείς θα μπορούν πλέον να ζητούν δωρεάν διπλανές θέσεις για τα παιδιά κάτω των 14, για να αποφεύγεται ο διαχωρισμός των οικογενειών. Το ίδιο θα ισχύσει για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για εγκύους.

Οι νέοι κανόνες αναμένεται να θεσπιστούν το 202, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες θεσμικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε περίπτωση ταξιδιού με πλοίο και υπάρξει κάποια ακύρωση ή καθυστέρηση αναχώρηση πάνω από 90 λεπτά, οι επιβάτες δικαιούνται τα εξής

-Γεύματα και αναψυκτικά κατά την αναμονή.

-Δωρεάν διανυκτέρευση εάν καταστεί απαραίτητο (για διανυκτερεύσεις ισχύει μέγιστο όριο 3 νυχτών και κόστος 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση)

Και σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει τα 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, έχετε το δικαίωμα αναδρομολόγησης ή επιστροφής χρημάτων.

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