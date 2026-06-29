Αναμενόμενη ήταν η μείωση της τάξης του 35,1% του μηνός Απριλίου 2026 σε επίπεδο εσόδων, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, αναφέρει ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, τονίζοντας παράλληλα ότι Κυβέρνηση και Υφυπουργείο Τουρισμού προχώρησαν «εγκαίρως σε σειρά ενεργειών με σκοπό την μείωση των απωλειών και την ανατροπή του αρνητικού κλίματος που είχε δημιουργηθεί την συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

Σε γραπτή δήλωση σε σχέση με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα τουριστικά έσοδα για το μήνα Απρίλιο 2026, ο κ. Κουμής αναφέρει ότι «ο μήνας Απρίλιος αποτελεί συνέχεια του μήνα Μαρτίου του 2026, περίοδος που ως γνωστό πλήγηκε σημαντικά από την διένεξη στην περιοχή της Μέση Ανατολής και τα όσα επακολούθησαν».

Αναφέρει επίσης ότι «επί της ουσίας προέκυψε μία σύγκριση μεταξύ του μηνός Απριλίου του 2025, ενός μηνός που είναι ο καλύτερος Απρίλιος στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού, κατά τη διάρκεια του οποίου ο κυπριακός τουρισμός ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 400.000 αφίξεις, και του Απριλίου του 2026, ενός μηνός που ταλανίστηκε από την διένεξη στην Μέση Ανατολή, την έντονη αρνητική διεθνή δημοσιότητα, τα μειωμένα πτητικά προγράμματα και άλλα».

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Τουρισμού αναφέρει ότι κατά την διάρκεια του μηνός Απριλίου, «ήρθε στην επιφάνεια η λεγόμενη ‘Jet Fuel Crisis’, η αρνητική δηλαδή συζήτηση σε σχέση με τα καύσιμα αεροσκαφών, με κύριο στοιχείο συζήτησης τα αποθέματα καυσίμων στην Ευρώπη, στοιχείο που προκάλεσε τριγμούς στην πανευρωπαϊκή τουριστική οικονομία, προκαλώντας επιπρόσθετη αβεβαιότητα, και μείωση του ρυθμού κρατήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Αναφορικά με τις ενέργειες Κυβέρνησης και αρμόδιου Υφυπουργείου για μείωση των απωλειών και ανατροπή του αρνητικού κλίματος, ο κ. Κουμής αναφέρει ότι «φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο δεκάδες ξένοι δημοσιογράφοι προκειμένου να επικοινωνήσουν την αληθινή εικόνα του προορισμού που χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και μόνο, αλλά και influencers, ενδυναμώθηκαν οι προωθητικές ενέργειες του Υφυπουργείου Τουρισμού στο εξωτερικό, και αποδόθηκε εκτάκτως ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των υφιστάμενων στρατηγικών συνεργασιών».

«Η βελτίωση των τουριστικών επιδόσεων κατά τους μήνες που ακολούθησαν αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που λήφθηκαν είχαν θετική επίδραση, αλλά κυρίως μας ικανοποιεί η επιστροφή του τομέα του τουρισμού σε σταθερή τροχιά», υπογραμμίζει.

Τέλος, ο Υφυπουργός Τουρισμού αναφέρει ότι η σύγκριση με τον Απρίλη του 2024, καταγράφει μείωση της τάξης του 9,2%, ενώ ο Απρίλιος του 2025 σε επίπεδο εσόδων είχε καταγράψει άνοδο της τάξης του 39,9% σε σύγκριση με το έτος 2024 και το 2023.

Πηγή: ΚΥΠΕ