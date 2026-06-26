Η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης, τόνισε την Παρασκευή ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, σε συνάντηση με την αεροπορική εταιρεία Cyprus Airways.

Η Cyprus Airways ενημέρωσε τον Υφυπουργό για την πρόθεσή της να προσθέσει δρομολόγια στο πτητικό της πρόγραμμα, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της χώρας με σημαντικές αγορές τουριστικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Όπως αναφέρεται, κατά τη συνάντηση, η οποία έγινε στο πλαίσιο των τακτικών επαφών του Υφυπουργείου με τους βασικούς εταίρους του τομέα των αερομεταφορών, ο κ. Κουμής επανέλαβε τη βούληση του Υφυπουργείου Τουρισμού να διατηρεί ανοικτό και ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας με τις αεροπορικές εταιρείες.

Είπε ακόμη ότι υπάρχει πάντοτε η διάθεση για συνεργασία για να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος της χώρας μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε επίσης τον Υφυπουργό ότι βρίσκεται σε επαφές για συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες του εξωτερικού ώστε να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες διασύνδεσης με ένα ευρύ διεθνές δίκτυο προορισμών, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές στους ταξιδιώτες.

Παράλληλα, ο κ. Κουμής ενημερώθηκε και για την πρόθεση της εταιρείας να ενισχύσει το στόλο της με δύο επιπλέον αεροσκάφη, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό σε οκτώ, ενώ προβλέπεται, στο απώτερο μέλλον, η απόκτηση δύο επιπλέον αεροσκαφών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της.

Πηγή: ΚΥΠΕ