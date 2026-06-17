Μειωμένες κατά 4,9% ήταν οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο και διαμορφώθηκαν στις 455.680, σε σύγκριση με 479.160 τον Μάιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.166.050 σε σύγκριση με 1.344.486 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 13,3%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάιο 2026, αφού αποτέλεσαν το 36,3% (165.600) των συνολικών αφίξεων. Ακολούθησαν οι αφίξεις από το Ισραήλ 11,8% (53.649), οι αφίξεις από την Πολωνία 8,2% (37.307) των συνολικών, οι αφίξεις από τη Γερμανία 6,3% (28.546) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 4,9% (22.111) του συνόλου των αφίξεων.

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάιο 2026 ήταν για ποσοστό 75,9% των επισκεπτών οι διακοπές, για 14,9% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 9,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάιο 2025, ποσοστό 81,2% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 11,1% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 7,6% για επαγγελματικούς λόγους

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάιο 2026 ανήλθαν στις 140.892 σε σύγκριση με 143.296 τον Μάιο 2025, σημειώνοντας μείωση 1,7%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Μάιο 2026 ήταν η Ελλάδα με 32,4% (45.668), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,8% (12.399), η Ιταλία με 5,9% (8.324) και η Πολωνία με 4,4% (6.199).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Μάιο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 71,5%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 23,9%, οι σπουδές ποσοστό 3,1% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,4%.

Πηγή: ΚΥΠΕ