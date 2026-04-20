Θετικότερα μηνύματα παρατηρούνται τις τελευταίες εβδομάδες, αναφέρθηκε σε διευρυμένη σύσκεψη στο Υφυπουργείο Τουρισμού τη Δευτέρα, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Κώστα Κουμή, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Υφυπουργείου.

Η παρούσα κατάσταση στον τομέα του τουρισμού και το πλαίσιο ενεργειών για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που έγινε με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, των τουριστικών φορέων ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ACTTA, ΠΑΣΥΔΙΞΕ και της διαχειρίστριας εταιρείας των αεροδρομίων Hermes Airports.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με τα υφιστάμενα δεδομένα και κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους για τις επόμενες ενέργειες που απαιτούνται με σκοπό την ανατροπή της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα του τουρισμού που χαρακτηρίζεται από μειωμένη ζήτηση.

Οι παρευρισκόμενοι, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, συμφώνησαν ότι ο τομέας του τουρισμού έχει να αντιμετωπίσει μια ιδιάζουσα κατάσταση και κατέγραψαν το γεγονός ό,τι έχουν ξεκινήσει να παράγονται θετικότερα μηνύματα τις τελευταίες εβδομάδες, σε σχέση με τις προηγούμενες.

Συμφώνησαν επίσης, ότι απαιτείται σταθερή αλληλοενημέρωση και συλλογική προσπάθεια, προς ενδυνάμωση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ