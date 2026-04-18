Με συγκρατημένη αισιοδοξία για τη νέα τουριστική χρονιά, όσον αφορά τον εξερχόμενο τουρισμό, άνοιξε τις πύλες της η Τουριστική Έκθεση Travel Expo Cyprus ’26.

· Ανησυχίες από τις επιπτώσεις του πολέμου

· Δυσφορία ACΤTA για μη στήριξη του κλάδου από την κυβέρνηση

Στα εγκαίνια της έκθεσης ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανός τόνισε με έμφαση ότι η Κύπρος παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες των αεροπορικών εταιρειών, των οργανωτών ταξιδιών και, κυρίως, των ίδιων των ταξιδιωτών.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που αναπόφευκτα επηρεάζουν τον τουρισμό της χώρας μας, έδωσε τη σαφή διαβεβαίωση ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει, με συνέπεια και στρατηγική προσέγγιση, να ενισχύει το κυπριακό τουριστικό προϊόν μέσω του αρμόδιου Υφυπουργείου Τουρισμού, στηρίζοντας δράσεις που ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του τομέα.

Αφού επισήμανε ότι η χώρα μας ήταν, είναι και θα παραμείνει ένας ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, είπε ότι η φετινή διοργάνωση, που φιλοξενείται στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία από τις 17 έως τις 19 Απριλίου, προσφέρει ολοκληρωμένη και ουσιαστική ενημέρωση για ταξιδιωτικούς προορισμούς, πακέτα διακοπών και οργανωμένες εκδρομές, τόσο στο εξωτερικό όσο και εντός Κύπρου. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσα από τη συμμετοχή διοργανωτών ταξιδίων, αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχείων και τουριστικών θερέτρων, καθώς και εκπροσώπων χωρών, όπως η Ελλάδα, η Πολωνία και άλλες αγορές, αναδεικνύεται ο δυναμικός και πολυδιάστατος χαρακτήρας της τουριστικής βιομηχανίας.

ΠΡΕΣΒΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας τόνισε ότι Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν δύο χώρες με σημαντικό αποτύπωμα ως τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη. Οι σχέσεις των δύο χωρών στον τουριστικό τομέα, πρόσθεσε, δεν αποτελεί μόνο μια στρατηγική επιλογή, αλλά και απόδειξη των άριστων στενών σχέσεων των δύο χωρών.

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του τουρισμού στις δύο χώρες, είπε ότι η Κύπρος το 2025 είχε 4,5 εκατ. τουρίστες και η Ελλάδα 30 εκατ.

Ακόμα επισήμανε ότι πέραν των 600.000 Κυπρίων επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα, ενδεικτικό της στενότατης σχέσης των δύο χωρών.

Ο κ. Κόλλιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη συνδεσιμότητα των δύο χωρών τόσο με αεροπορικές συνδέσεις, όσο και την ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Λεμεσού και Πειραιά.

Αφού εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα τουριστική χρονιά για τις δύο χώρες, επισήμανε ότι Κύπρος και Ελλάδα παραμένουν ασφαλείς προορισμοί και προσφέρουν υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ACTTA

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος του ACTTA κ. Πάμπος Χαραλάμπους είπε ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της γεωπολιτικής κρίσης, η φετινή διοργάνωση Travel Expo

Cyprus 2026 είναι αρκετά αναβαθμισμένη καθώς προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για δημοφιλείς και ανερχόμενους προορισμούς, και μια πλούσια γκάμα οργανωμένων εκδρομών και πακέτων διακοπών σε ελκυστικές τιμές, τόσο για το εξωτερικό όσο και για την Κύπρο.

Όπως χαρακτηριστικά, τόνισε, αποτελεί τη μοναδική εξειδικευμένη τουριστική έκθεση της χώρας και μία από τις πιο επιτυχημένες και καθιερωμένες εκθέσεις στην Κύπρο, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Ο κ. Χαραλάμπους αναφερόμενος στο μέλλον της Έκθεσης, είπε ότι ευελπιστούμε ότι το 2027 θα είναι ακόμη καλύτερη με νέες και καινοτόμες αλλαγές καθώς όραμά μας είναι η μεταμόρφωση της έκθεσης σε μια περιφερειακή γιορτή του τουρισμού, που να αξιοποιεί τη στρατηγική θέση της χώρας μας, τόσο γεωγραφικά όσο και τουριστικά.

Εστιάζοντας στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή πάνω στον τουρισμό της Κύπρου, επισήμανε ότι η γεωπολιτική κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την Κύπρο.

Όσον αφορά τον εξερχόμενο τουρισμό ανέφερε ότι τα ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό ανήλθαν το 2025 στα 1.96 εκατομμύρια ταξίδια, αριθμός αυξημένος κατά 11.9% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Συνεχίζοντας είπε ότι η θετική τάση γενικά στον τουρισμό, συνεχίστηκε και τους δυο πρώτους μήνες του 2026. Οι προσδοκίες ήταν ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κύπρο. Δυστυχώς, όμως, επισήμανε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή άλλαξε τα δεδομένα. Με την έναρξη των εχθροπραξιών, είπε, παρατηρήθηκαν ακυρώσεις σε υφιστάμενες και παγοποίηση νέων κρατήσεων, σε μια περίοδο στην οποία παραδοσιακά γίνονται οι περισσότερες κρατήσεις.

Και συμπλήρωσε:

· Πέραν των άμεσων λειτουργικών αναταράξεων με το κλείσιμο εναέριων χώρων, τις χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και την κλονισμένη ταξιδιωτική εμπιστοσύνη που ενδέχεται να επηρεάσει τις κρατήσεις ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση, η διάρκεια των γεωπολιτικών αναταράξεων είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας ώστε να αποφευχθεί ένα ντόμινο επιπτώσεων σε όλους τους κλάδους – και όχι μόνο στα ταξίδια.

· Σημείο-κλειδί θα είναι το πόσο θα συνεχιστεί η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και μετά τον Απρίλιο, οπότε οι συνθήκες θα είναι πολύ πιο πιεστικές για την οικονομία και ειδικά για τον τουρισμό.

· Ο ACTΤA και τα μέλη του είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι με τις εξελίξεις, που προδιαγράφονται για τη φετινή τουριστική χρονιά και την ταξιδιωτική κίνηση.

Όπως είπε ο κ. Χαραλάμπους απαιτείται έγκαιρη και συντονισμένη δράση από την Πολιτεία: μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, ενεργή διατήρηση της εικόνας της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού, αποτελεσματική διαχείριση πιθανών διαταραχών στις μεταφορές και στο ενεργειακό κόστος, καθώς και συνεκτική διεθνής επικοινωνία. Μόνο με προνοητικό σχεδιασμό και θεσμική ετοιμότητα, τόνισε, ο κυπριακός τουρισμός θα μπορέσει να διατηρήσει τη δυναμική του και να ανταποκριθεί με επιτυχία στην τωρινή κατάσταση αλλά και στις προκλήσεις που ενδέχεται να φέρουν μελλοντικές κρίσεις.

Και συνέχισε:

· Ως τουριστικά Γραφεία, τα οποία αποτελούμε τον απαραίτητο συνδετικό κρίκο μεταξύ των Ξένων Διοργανωτών ταξιδιών και της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας, κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε να στηρίξουμε την προσπάθεια ενημέρωσης και αποκατάστασης της εικόνας της χώρας.

· Θεωρούμε ότι η καμπάνια της Κύπρου ως ένας ελκυστικός, φιλόξενος προορισμός με όλα τα καλά που έχει και προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ταυτόχρονα, όμως, κατέληξε πιστεύουμε ότι η στήριξη των ίδιων τουριστικών γραφείων είναι επιβεβλημένη. Ως εκ τούτου είναι με μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση που ενημερωθήκαμε ότι ο κλάδος μας δεν περιλήφθηκε στα σχέδια της κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας από τις συνέπειες του πολέμου, είπε.

Η έκθεση θα λειτουργήσει από τις 17-19 Απριλίου στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου. Οι ώρες επισκέψεων στην έκθεση είναι:

17 Απριλίου 2026 16:00-22:00

18 Απριλίου 2026 16:00-22:00

19 Απριλίου 2026 15:00-21:00 Διοργανωτές είναι ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA) και η Display Art Plc, χορηγοί είναι η Eurobank, η Hermes Airports και η JCC Payment Systems, ενώ χορηγοί επικοινωνίας είναι το περιοδικό Down Town και οι ιστοσελίδες like.com.cy και en.philenews.com.








