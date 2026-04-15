Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τουρισμό στην Αγία Νάπα και όχι μόνο, εξέφρασε, με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχός της, Χρήστος Ζαννέττου, προσθέτοντας πως μέχρις ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πρέπει να στηριχθεί η Κυβέρνηση στις προσπάθειες που καταβάλλει για να αναδείξει το γεγονός πως η Κύπρος είναι ασφαλής τουριστικός προορισμός. Έκανε μάλιστα λόγο για μείωση στην πληρότητα Απριλίου της τάξης του 40 περίπου τοις εκατό και για μειωμένη ροή κρατήσεων.

Πρόσθεσε πως «δυστυχώς η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί εδώ και λίγο καιρό στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οδηγεί την τουριστική βιομηχανία στην περιοχή της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, σε συγκρατημένη αισιοδοξία, λαμβάνοντας υπόψη πως η μείωση στην πληρότητα για τον Απρίλιο ανέρχεται γύρω στο 40%».

Υπάρχουν, σημείωσε, «αρκετά ξενοδοχεία τα οποία παρέμειναν κλειστά λόγω χαμηλής πληρότητας αλλά και λόγω παγοποίησης των κρατήσεων από τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα τουριστικά καταλύματα να μεταθέτουν την έναρξη της λειτουργίας τους στα τέλη Απριλίου αντί στις αρχές του μήνα που έπρεπε ήδη να είχαν ανοίξει» είπε και πρόσθεσε πως «το πρόβλημα δυστυχώς είναι δεδομένο, υπάρχουν ακυρώσεις στις αφίξεις και στις κρατήσεις ξενοδοχείων, κάτι που αντικαθιστά τις προκρατήσεις που είχαμε από τον Φεβρουάριο για την περιοχή της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Καρούσος είπε πως «η ροή των κρατήσεων που έχουμε είναι μειωμένη και δεν μπορούμε να λέμε ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων τουλάχιστον στην περιοχή της Αγίας Νάπας, είναι ικανοποιητική. Το σημαντικό είναι πως η συνέχιση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει την τουριστική εικόνα μέχρι τα τέλη Απριλίου», είπε.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε, συνέχισε, «πως οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα έχουν θετικό αποτέλεσμα ώστε να μην υπάρξουν άλλες ακυρώσεις πτήσεων αλλά και κρατήσεων στα ξενοδοχεία. Είναι πλέον δεδομένο ότι ο κόσμος δεν ασχολείται πλέον με το θέμα του αν θα ταξιδέψει για τις διακοπές του σε έναν ασφαλή προορισμό όπως η Κύπρος, αλλά εξετάζει την οικονομική του κατάσταση και εάν διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα για να κάνει φέτος διακοπές», σημείωσε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας είπε πως «θεωρούμε ότι με μια ενδεχόμενη λύση της κρίσης θα ανοίξει και η τουριστική αγορά για να κινηθεί τουλάχιστον σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, από τη στιγμή που η όλη κατάσταση είναι αβέβαιη, οι πολίτες είναι συγκρατημένοι στο να προχωρήσουν με τις απαραίτητες διαδικασίες για να 'κλείσουν' διακοπές, είτε μόνοι είτε με τις οικογένειες τους, αφού τα οικονομικά δεδομένα που έχουν μέχρι στιγμής ενώπιον τους ενδεχομένως να χειροτερέψουν».

Ερωτηθείς για τις συστάσεις ορισμένων χωρών προς τους πολίτες τους να μην ταξιδέψουν στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, λόγω της έκρυθμης κατάστασης, ο κ. Ζαννέττου απάντησε ότι «ουσιαστικά οι οδηγίες δίνονται από χώρες, μεταξύ των οποίων και η Βρετανία, που ενδεχομένως να έχουν συμφέροντα και να υπάρχει ο κίνδυνος για μια τρομοκρατική επίθεση. Ωστόσο έχει πλέον διαφανεί ότι η Κύπρος δεν έχει στοχοποιηθεί, εκτός από μία φορά στην αρχή του πολέμου με την εκτόξευση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου».

Πρόσθεσε πως «κάποιες συστάσεις που γίνονται από ορισμένες χώρες στους πολίτες τους να μην ταξιδέψουν σε κράτη της περιοχής μας αποτελούν ένα επιπρόσθετο στοιχείο που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, από τους τουρίστες, τόσο για το κράτος όπου, όσο και για τον χρόνο κατά τον οποίο θα περάσουν τις διακοπές τους».

Στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας αναφέρθηκε και στις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Δήμος ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και είπε πως «προχωρούμε με τις προετοιμασίες μας, σχεδόν είμαστε έτοιμοι και μας απέμειναν ορισμένες εργασίες στις παραλίες, που μέχρι το τέλος Απριλίου θα ολοκληρωθούν. Δυστυχώς, λόγω της κατάστασης που επικρατεί, υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι στην περιοχή μας που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει να εργάζονται στην τουριστική βιομηχανία και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα εξευρεθεί λύση στον πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, για να αρχίσει η τουριστική περίοδος», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, συνέχισε, «προχωρούμε με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε για το καλοκαίρι τόσο στον Δήμο Αγίας Νάπας όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματά μας. Η επικρατούσα κατάσταση μάς ανάγκασε δυστυχώς να προχωρήσουμε σε μικρή οικονομική περισυλλογή στα έξοδα που θα έχουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που προγραμματίστηκαν, ωστόσο δεν έχουμε προβεί σε καμία ακύρωση».

Εκτιμούμε, ανέφερε ο κ. Ζαννέττου, «πως θα ήταν άκυρο και άσκοπο να δίνουμε το μήνυμα ότι προχωρούμε σε ακυρώσεις εκδηλώσεων ειδικά στην Αγία Νάπα που είναι ο πιο γνωστός τουριστικός προορισμός, ο οποίος πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στη περιοχή».

Ανέφερε, επίσης, πως «προχωρούμε στην κανονική προετοιμασία του Δήμου ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, σίγουρα μέσα σε πλαίσια οικονομικής περισυλλογής εκεί και όπου μπορούμε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αγία Νάπα είναι κατά 90% τουριστικός Δήμος φαίνεται να επηρεάζεται από την οικονομική κρίση που επικρατεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης», είπε, και σημείωσε ότι «οι συνέπειες από την κρίση είναι αλυσιδωτές και θα επηρεάσουν όλους τους Δήμους της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα μεγάλα προβλήματα θα υπάρχουν μεταξύ άλλων στους εισαγωγείς τροφίμων και στον κατασκευαστικό τομέα».

Ερωτηθείς κατά πόσον ο Δήμος Αγίας Νάπας θα συνεργαστεί με τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών τους για προσέλκυση τουρισμού στη περιοχή, ο κ. Ζαννέττου απάντησε πως «αυτό γίνεται μέσω της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Αμμοχώστου, η οποία προβαίνει σε τέτοιου είδους προσπάθειες. Αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα δεν είναι τοπικό, αλλά είναι εθνικό, και το σημαντικό είναι πώς θα ανακάμψει ο τουρισμός για ολόκληρη την Κύπρο, αφού από την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή επηρεάζεται ολόκληρο το νησί, ως προορισμός".

«Όλοι καταβάλλουμε προσπάθειες για να στηρίξουμε αυτές της Κυβέρνησης για την ασφάλεια της Κύπρου και να δοθεί το μήνυμα πως η χώρα μας είναι ασφαλής τουριστικός προορισμός», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ