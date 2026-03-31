Κοινός στόχος και θεώρηση, τόσο της Κυβέρνησης, όσο και των αρμόδιων φορέων, είναι να έχουμε μια πετυχημένη τουριστική περίοδο, είπε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Απαντώντας σε ερώτηση, στο πλαίσιο της ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Προεδρικό Μέγαρο, για το ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης στην περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης στον τομέα του τουρισμού, εάν παραταθεί ή επιδεινωθεί η κρίση στην περιοχή, ο Εκπρόσωπος είπε ότι "ήδη βλέπουμε ότι, και αυτό το βλέπουμε με ικανοποίηση, τα πτητικά προγράμματα όλων σχεδόν των αεροπορικών εταιρειών επανέρχονται και έχουν επανέλθει σε πλήρη λειτουργία. Έχουμε δει και χθες να ανακοινώνονται εννέα νέες πτήσεις από νέες αεροπορικές εταιρείες από και προς τη χώρα μας".

Σημείωσε ότι έχουν γίνει σχετικές συναντήσεις με τους επηρεαζόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ενώ υπενθύμισε ότι την προηγούμενη βδομάδα ανακοινώθηκε από πλευράς της Κυβέρνησης σχέδιο για τον μήνα Απρίλιο.

"Αυτή τη στιγμή γίνεται μια καθημερινή σχεδόν αξιολόγηση τόσο από εμάς, αλλά βεβαίως και από τους και από τους ίδιους τους ξενοδόχους για την κατάσταση όπως εξελίσσεται. Βλέπουμε με θετικό πρόσημο ότι βελτιώνονται διαρκώς οι συνθήκες, γιατί ακριβώς έχουν επανέλθει στην ομαλότητα τους τόσο τα πτητικά προγράμματα όσο βεβαίως και η καθημερινότητα στη χώρα μας", είπε.

Πρόσθεσε ότι "το παρακολουθούμε διαρκώς και ευελπιστούμε – σε αυτό στοχεύουμε, είναι κοινός στόχος, κοινή θεώρηση τόσο της Κυβέρνησης όσο και των αρμόδιων φορέων- να έχουμε μια πετυχημένη τουριστική περίοδο".

Ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε το μήνυμα που η Κυβέρνηση στέλνει διεθνώς: "η καθημερινότητα, η κατάσταση στη χώρα μας, η ομαλότητα συνεχίζεται κανονικά. Είμαστε σε περίοδο πλήρους προετοιμασίας για να υποδεχτούμε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα πολύ σημαντικές διοργανώσεις με χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο να πραγματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει ένας ποιοτικός τουριστικός προορισμός", είπε.

Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε καταληκτικά, "είμαστε σε στενό συντονισμό, όπως ασφαλώς και όσον αφορά τις όποιες εξελίξεις, περιφερειακές ή σε σχέση μας με τη σύρραξη στο Ιράν και καθημερινά στη βάση αυτής της αξιολόγησης καταρτίζονται διάφορα σενάρια".

Πηγή: ΚΥΠΕ