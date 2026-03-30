Η εταιρεία Discover Airlines, μέλος του Ομίλου Lufthansa άρχισε από την Κυριακή να εκτελεί πτήσεις για πρώτη φορά στην Κύπρο από και προς το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και του Μονάχου, σύμφωνα με την Hermes Airports.

Σε ανακοίνωση της, η Hermes «καλωσορίζει για πρώτη φορά στην Κύπρο την Discover Airlines αεροπορική εταιρεία του Ομίλου Lufthansa, που αποτελεί την αεροπορική εταιρεία του γερμανικού ομίλου με επικέντρωση στον επιβάτη αναψυχής και έδρα τους διεθνείς κόμβους της Φρανκφούρτης και του Μονάχου».

Με στόλο που ξεπερνάει τα 30 αεροσκάφη, εξυπηρετεί περισσότερους από 60 προορισμούς αναψυχής παγκοσμίως».

Η εταιρεία «συνδέει από την Κυριακή 29 Μαρτίου το αεροδρόμιο Λάρνακας με τα δυο μεγάλα γερμανικά αεροδρόμια δίνοντας την ευκαιρία στους επιβάτες να ταξιδεύουν πιο εύκολα και γρήγορα από και προς τις δύο μεγάλες πόλεις της Γερμανίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι πτήσεις πραγματοποιούνται με αεροσκάφη Airbus A320 και προσφέρονται δύο ταξιδιωτικές κατηγορίες Economy Class και Business Class. Οι ναύλοι και οι κανονισμοί αποσκευών είναι πλήρως εναρμονισμένοι με εκείνους της Lufthansa».

Σημειώνεται πως «στη Business Class, οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν αυξημένη άνεση, όπως εγγυημένη ελεύθερη μεσαία θέση, καθώς και δωρεάν γεύματα και ποτά. Στην Economy Class παρέχεται δωρεάν νερό, ενώ διατίθεται ευρεία επιλογή σνακ και ποτών προς αγορά μέσω του onboard bar».

Παράλληλα, «οι επιβάτες της Discover Airlines μπορούν να απολαύσουν μία από τις πιο εκτεταμένες δωρεάν εμπειρίες ψυχαγωγίας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας “Onboard Cloud”, οι επιβάτες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο από τις προσωπικές τους συσκευές».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Hermes Airports «ως βασικό μέλος της «οικογένειας» της Lufthansa, οι ταξιδιώτες επωφελούνται από μια ολοκληρωμένη εμπειρία κράτησης, καθώς και απρόσκοπτες ανταποκρίσεις μέσω των κόμβων της Φρανκφούρτης και του Μονάχου, αλλά και σε πολλούς διεθνείς προορισμούς του Ομίλου και των συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών».

Ο Chief Commercial Officer της Discover Airlines Marco Götz, ανέφερε ότι «ως η αεροπορική εταιρεία αναψυχής του Ομίλου Lufthansa, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εντάσσουμε από σήμερα την Κύπρο στο πτητικό μας πρόγραμμα».

«Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας στη Μεσόγειο με έναν προορισμό ιδιαίτερα δημοφιλή για Γερμανούς και Ευρωπαίους ταξιδιώτες» είπε και πρόσθεσε πως «ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επιβάτες μας και να τους ταξιδέψουμε σε ένα νησί γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και εντυπωσιακά τοπία».

Εξάλλου η Director Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, είπε πως «καλωσορίζουμε θερμά την Discover Airlines στην Κύπρο». Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι «η εταιρεία θα συνεχίσει και θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία και την πορεία του Ομίλου Lufthansa από και προς την Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ