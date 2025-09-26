Σειρά σημαντικών επαφών πραγματοποίησε στο Παρίσι ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Κύπρου στην τουριστική έκθεση IFTM 2025, μέσα από τις οποίες διαφάνηκε ότι οι αεροπορικές θέσεις από τη γαλλική αγορά για το 2026 σταθεροποιούνται και θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με τη φετινή χρονιά, ενώ από πλευράς αφίξεων αναμένεται επίσης σταθεροποίηση ή και μικρή άνοδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, ο κ. Κουμής, ο οποίος ήταν επικεφαλής της κυπριακής αποστολής, συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη τουριστικών οργανισμών και αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν τουριστικά προγράμματα στην Κύπρο.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η πορεία της γαλλικής αγοράς στο νησί τα τελευταία χρόνια, ο βαθμός ικανοποίησης των Γάλλων επισκεπτών και οι προσπάθειες που καταβάλλει η τουριστική βιομηχανία της χώρας στο σύνολο της, για αναβάθμιση και προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος της τουριστικής Κύπρου στις ανάγκες των Γάλλων επισκεπτών.

"Μέσα από τις επαφές διαφάνηκε ότι οι αεροπορικές θέσεις από τη γαλλική αγορά για το 2026 σταθεροποιούνται και θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με τη φετινή χρονιά, ενώ από πλευράς αφίξεων αναμένεται επίσης σταθεροποίηση ή και μικρή άνοδος", τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η συγκεκριμένη έκθεση, αναφέρει, είναι μία από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες επαγγελματικές εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα στο διεθνές τουριστικό γίγνεσθαι.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Γαλλία, ο κ. Κουμής συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο ΓΔ του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Γαλλίας Adam Oubuih, οι Υφυπουργοί Τουρισμού της Αιγύπτου και της Δομινικανής Δημοκρατίας Ahmed Youssef και Carlos Peguero αντίστοιχα, καθώς επίσης και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Κολομβίας Luis Davila.

Πηγή: ΚΥΠΕ