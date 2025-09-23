Η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ζήτησε από τη Γαλλία να ανακτήσει 1,8 εκατ. ευρώ παράνομης κρατικής ενίσχυσης προς την αεροπορική εταιρεία μέσω συμφωνιών με το αεροδρόμιο Καρκασόν.

«Η Ryanair θα προσφύγει κατά της απόφασης και είμαστε βέβαιοι ότι το Δικαστήριο θα αναγνωρίσει τον εμπορικό χαρακτήρα των ιστορικών (2001-2011) συμφωνιών μας με το αεροδρόμιο Καρκασόν, που προσέφεραν αναγκαία κίνηση και συνδεσιμότητα σε αυτήν την περιφερειακή περιοχή», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Ryanair κατηγόρησε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν για «επιλεκτική και μεροληπτική» εφαρμογή του δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, τονίζοντας ότι επέτρεψε 40 δισ. ευρώ ενισχύσεων σε κρατικές αεροπορικές κατά την περίοδο της πανδημίας εκ των οποίων το ήμισυ κρίθηκε αργότερα παράνομο από το Δικαστήριο.

«Η Ryanair προέτρεψε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να ανακτήσει αμέσως τα οφέλη της παράνομης βοήθειας για την Covid από τη Lufthansa και την Air France-KLM αντί να σπαταλά χρήματα των φορολογουμένων σε άσκοπες έρευνες για συμφωνίες αεροδρομίων 25 ετών που έχουν ωφελήσει τόσο τα εμπλεκόμενα αεροδρόμια όσο και τους καταναλωτές», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ