Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ενέκρινε €11,7 εκατ. σε κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στον διαχειριστή του αεροδρομίου Καρκασόν (Carcassonne) στη Γαλλία μεταξύ 2001 και 2011, αλλά ταυτόχρονα διαπίστωσε ότι συμφωνίες του αεροδρομίου με την αεροπορική εταιρία Ryanair αντιστοιχούσαν σε €1,8 εκατ. παράνομης κρατικής ενίσχυσης, τα οποία η Γαλλία οφείλει τώρα να ανακτήσει.

Η έρευνα της Επιτροπής ξεκίνησε το 2012, μετά από καταγγελία, ώστε να αξιολογήσει αν οι συμφωνίες μεταξύ της Ryanair και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου CCI – του δημόσιου φορέα που διαχειριζόταν τότε το αεροδρόμιο – ήταν σύμφωνες με τους κανόνες κρατικής ενίσχυσης της ΕΕ. Η Επιτροπή κατέληξε ότι τα €11,7 εκατ. σε επιχορηγήσεις (από τοπικές και περιφερειακές αρχές) για υποδομές και λειτουργικά έξοδα του αεροδρομίου ήταν νόμιμα, καθώς συμβάλλουν στη μοντερνοποίησή του χωρίς να δημιουργούν υπερκέρδη ή να στρεβλώνουν ανταγωνισμό με γειτονικά αεροδρόμια, όπως της Τουλούζης ή του Μπεζιέ.

Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 11 από τις 16 συμφωνίες μάρκετινγκ και αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ του CCI και της Ryanair (μέσω της θυγατρικής της AMS) παρείχαν ασύμμετρο πλεονέκτημα στην αεροπορική εταιρεία. Οι συμφωνίες αυτές δεν θα είχαν υπογραφεί από έναν ιδιωτικό επενδυτή, καθώς η καθαρή παρούσα αξία τους ήταν αρνητική για το αεροδρόμιο – δηλαδή, το CCI πλήρωνε όλο και υψηλότερα ποσά για μάρκετινγκ στη Ryanair, ενώ ταυτόχρονα μείωνε τα τέλη επιβιβάσεως, αυξάνοντας έτσι το όφελος για την αεροπορική εταιρεία.

Το συνολικό παράνομο όφελος για τη Ryanair ανήλθε σε €1,8 εκατ., ποσό που η Γαλλία οφείλει τώρα να ανακτήσει, έντοκα. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, η ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης αποσκοπεί στην επαναφορά των συνθηκών ανταγωνισμού πριν από τη χορήγησή της και δεν αποτελεί πρόστιμο, αλλά αποκατάσταση της νομιμότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ