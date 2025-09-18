Τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου κατατάσσονται πρώτα μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροδρομίων όσον αφορά τον ρυθμό αύξησης της άμεσης αεροπορικής συνδεσιμότητας, τον αριθμό των πτήσεων και το συνολικό αριθμό των προορισμών που εξυπηρετούν, ανέφερε την Πέμπτη ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, παραθέτοντας σχετικά στοιχεία.

Σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας με την ευκαιρία των πέντε χρόνων λειτουργίας της βάσης της Wizz Air στο αεροδρόμιο Λάρνακας και τη μεταφορά 10 εκατομμυρίων επιβατών στην Κύπρο, ο Υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι «για νησιώτικους προορισμούς όπως είναι η Κύπρος η αεροπορική σύνδεση και η βελτίωση της δεν είναι απλά μια οικονομική δραστηριότητα αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ περισσότερα. Όταν αυτή επιτυγχάνεται ενδυναμώνει την οικονομική δραστηριότητα, ενθαρρύνει το διεθνές εμπόριο, ενισχύει την ταξιδιωτική κίνηση και γίνεται ο λόγος για την προσέλκυση επενδύσεων».

Πρόσθεσε ότι «τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν την άριστη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή τα αεροδρόμια της Hermes και τις πολυάριθμες αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς την Κύπρο».

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην έκθεση ACI Europe Airport Industry Connectivity Report, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2025 λέγοντας πως «τα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου κατατάσσονται πρώτα μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροδρομίων όσον αφορά τον ρυθμό αύξησης της άμεσης αεροπορικής συνδεσιμότητας, τον αριθμό των πτήσεων και το συνολικό αριθμό των προορισμών που εξυπηρετούν. Η αύξηση που καταγράφηκε για το 2025 σε σύγκριση με το 2024 ανέρχεται σε 18%».

Σημείωσε ακόμα ότι «σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Κύπρος κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την αύξηση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, συγκρίνοντας τα έτη 2025 με 2019».

Ο κ. Κουμής ανέφερε επίσης πως «πρόσφατα, στις 25 Ιουνίου, καλωσορίσαμε ένα τέταρτο αεροσκάφος στη βάση της Λάρνακας, ένα ακόμη σαφές σημάδι της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Wizz Air στην Κύπρο ως στρατηγικό προορισμό. Από 1.631 αφίξεις πτήσεων και 284.151 επιβάτες το 2018, η αεροπορική εταιρεία επέκτεινε σημαντικά τις δραστηριότητές της, φτάνοντας τις 5.000 πτήσεις και εξυπηρετώντας σχεδόν 1 εκατομμύριο αφίξεις επιβατών το 2024, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή αύξηση 240% σε 7 χρόνια».

Στον δικό της χαιρετισμό η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων Δρ. Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη, ανέφερε πως το συγκεκριμένο επίτευγμα της εταιρείας «αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της δυναμικής ανάπτυξης του τομέα των αερομεταφορών στην Κύπρο. Ως Υπουργείο, εργαζόμαστε συνεχώς για την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας, δίνοντας έμφαση τόσο στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τους επισκέπτες, όσο και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας».

Στόχος μας, συνέχισε «είναι η Κύπρος να εδραιώσει τον ρόλο της ως περιφερειακός κόμβος μεταφορών, προσελκύοντας συνεχείς επενδύσεις και προσφέροντας σύγχρονες, αξιόπιστες και προσιτές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στη βιωσιμότητα του τομέα, ενθαρρύνοντας την καινοτομία, την πράσινη μετάβαση και την περιβαλλοντική ευθύνη».

Η Δρ. Χασάπη εξέφρασε εκ μέρους του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη και του Υπουργείου «ειλικρινή συγχαρητήρια για αυτό το σπουδαίο επίτευγμα», ευχήθηκε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία στο μέλλον και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η πορεία της Wizz Air στην Κύπρο θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, συμβάλλοντας σημαντικά στην πρόοδο της χώρας και στη διεθνή της προοπτική».

Εξάλλου η Ελένη Καλογήρου, Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes Airports, στον δικό της χαιρετισμό ανέφερε ότι «η ανάπτυξη της Wizz Air στην Κύπρο αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια ειλικρινής και παραγωγική συνεργασία. Μια συνεργασία από την οποία επωφελούνται και τα δύο μέρη, με θετικό αντίκτυπο που γίνεται άμεσα αισθητός από τους ταξιδιώτες και, κατ' επέκταση, από την οικονομία και τον τουρισμό της χώρας μας».

Πρόσθεσε ότι «η βάση της επιτυχημένης κοινής μας πορείας στηρίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες, δηλαδή αποτελεσματική και τακτική επικοινωνία που έχει εδραιωθεί με τα χρόνια, άμεση ανταπόκριση στις αναδυόμενες ανάγκες, ικανότητα να διαβάζουμε τις τάσεις της αγοράς και να προσαρμοζόμαστε ανάλογα και, φυσικά, ισχυρή υποστήριξη για τον προορισμό μας».

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στη δεύτερη φάση των εργασιών ανάπτυξης των αεροδρομίων της Κύπρου που άρχισε από τα τέλη Μαρτίου και σημείωσε πως αυτές «προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, σε 27 και 30 μήνες αντίστοιχα για την Πάφο και τη Λάρνακα, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε άριστες υπηρεσίες στους επιβάτες μας, ανταποκρινόμενοι σε όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και κατασκευάζοντας τα αεροδρόμιά μας με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

Ο Αντράς Ράντο, Επικεφαλής Επικοινωνίας της Wizz Air, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το τεράστιο, όπως είπε, επίτευγμα στην Κύπρο και πρόσθεσε πως «είμαστε περήφανοι που γιορτάζουμε αυτό το σπουδαίο ορόσημο των 10 εκατομμυρίων επιβατών από και προς την Κύπρο, μαζί με τα 5 χρόνια λειτουργίας της βάσης μας στη Λάρνακα».

«Η Κύπρος αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κόμβους στο δίκτυό μας και παραμένουμε δεσμευμένοι να προσφέρουμε σε ακόμη περισσότερους ταξιδιώτες ασφαλείς και προσιτές επιλογές πτήσεων» είπε.

Πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Κύπρο, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα και στηρίζοντας τον τουρισμό και την οικονομία της χώρας».

Πηγή: ΚΥΠΕ