Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, επαναφέρει για το επόμενο τρίμηνο την παροχή δωρεάν εκδρομής στις κοινότητες Ακάμα για γνωστοποίηση σημείων ενδιαφέροντος και αύξηση της επισκεψιμότητας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στα μέτρα στήριξης των κοινοτήτων Ακάμα, τα οποία εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και στηρίζεται οικονομικά από το Υφυπουργείο Τουρισμού, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η εκδρομή θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο για τους μήνες Σεπτέμβριο-Νοέμβριο 2025.

Περιλαμβάνει επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Ακάμα και στάση στην πλατεία του χωριού Αρόδες, επίσκεψη στο Μουσείο Χελώνας στην κοινότητα Ίνειας, στο Κέντρο Πληροφόρησης Αγροτικής Ζωής και Παραδόσεων του Ακάμα, στη Δρούσια και στο Περιφερειακό Κέντρο Επισκεπτών Πτηνοπανίδας και Χλωρίδας του Ακάμα, στον Κάθηκα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο https://www.visitpafos.org.cy/fullday-exploration/ .