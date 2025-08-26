Απ’ ευθείας πτήσεις προς την πόλη Γκιουμρί που βρίσκεται στην βορειοδυτική Αρμενία, αρχίζει από τις 30 Σεπτεμβρίου από το αεροδρόμιο Λάρνακας η αεροπορική εταιρεία Wizz Air.

Σε ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι «από τις 30 Σεπτεμβρίου, οι πτήσεις από Λάρνακα προς Γκιουμρί θα εκτελούνται δύο φορές την εβδομάδα – κάθε Τρίτη και Σάββατο έως τις 25 Οκτωβρίου. Οι πτήσεις θα εκτελούνται επίσης κάθε Πέμπτη και Κυριακή από τις 30 Οκτωβρίου και μετά. Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα στο wizzair.com και στην εφαρμογή WIZZ, με τιμές που ξεκινούν από μόλις €19,99».

Η Anastasia Novak, Corporate and Sustainability Communications Manager της Wizz Air εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι «επεκτείνουμε περαιτέρω το δίκτυό μας από τη Λάρνακα με την προσθήκη του Γκιουμρί και του αεροδρομίου Shirak».

Πρόσθεσε ότι «η Αρμενία και η Κύπρος αποτελούν και οι δύο σημαντικές αναδυόμενες αγορές για τη Wizz Air και η νέα αυτή σύνδεση αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους ταξιδιώτες της Αρμενίας περισσότερες οικονομικές και ποικίλες επιλογές ταξιδιού».

Πηγή: ΚΥΠΕ