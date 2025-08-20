Την έναρξη σχεδιασμού του στρατηγικού brand του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας σηματοδοτεί η συνάντηση με τον διεθνούς φήμης brand strategist, Peter Economides.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος είχε συνάντηση brand strategist , με αφορμή την έναρξη της μελέτης για τη διαμόρφωση του στρατηγικού brand του Δήμου ως ενιαίου τουριστικού προορισμού.

«Η στρατηγική αυτή στοχεύει στη δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας (place brand identity) και αφήγησης (brand narrative), η οποία θα ενισχύσει τη φήμη, την αναγνωρισιμότητα και τη διαφοροποίηση της περιοχής στον παγκόσμιο ανταγωνισμό προορισμών», όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου.

Σημειώνεται ότι ο Peter Economides είναι ένας από τους σημαντικότερους brand strategists διεθνώς, με μακρά πορεία στη Νέα Υόρκη, το Μεξικό και την Αθήνα. Υπήρξε κορυφαίο στέλεχος της McCann Erickson και της global team της Apple, όπου συνεργάστηκε με τον Steve Jobs για το εμβληματικό repositioning «Think Different».

«Μέσα από την εταιρεία του Felix BNI, έχει αναλάβει στρατηγικά projects σε όλο τον κόσμο, ειδικεύεται στο place branding και έχει διαμορφώσει στρατηγικές για χώρες, πόλεις και επιχειρήσεις, από το Μεξικό μέχρι την Κύπρο», όπως αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι το έργο του εστιάζει στη σύνδεση brand, πολιτισμού και συλλογικής ταυτότητας, με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της φήμης.

Σε δήλωσή ο κ. Νικολέττος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου.

Τόνισε ότι το εγχείρημα αυτό θα αποτελέσει το θεμέλιο για την ανάδειξη μιας ενιαίας, αυθεντικής και ανταγωνιστικής ταυτότητας του Δήμου σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις δεκάδες ιδιωτικές εταιρείες που με τη χορηγία τους στηρίζουν το στρατηγικό αυτό εγχείρημα, σημειώνοντας ότι η συνεισφορά τους δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά κυρίως στρατηγική, καθώς καταδεικνύει τη συλλογική βούληση του επιχειρηματικού κόσμου να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση της μελλοντικής εικόνας και αφήγησης του Δήμου.