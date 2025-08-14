Ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή έδωσε στη δημοσιότητα, με ανακοίνωσή του, πληροφορίες για τα δικαιώματα των ταξιδιωτών.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση το Κέντρο αναφέρει ότι σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης, άρνησης επιβίβασης και ακύρωσης πτήσης ενδέχεται να δικαιούνται χρηματική αποζημίωση, εκτός εάν υπήρχαν έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες. Ειδικότερα οι επιβάτες δικαιούνται βοήθεια με γεύματα, ποτά, επικοινωνία, διαμονή (αν χρειάζεται) και μεταφορά, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης και τη διάρκεια της καθυστέρησης, χρηματική αποζημίωση 250€ για πτήσεις έως 1.500 χλμ., 400€ για πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. (εντός ΕΕ ή διεθνείς έως 3.500 χλμ.) 600€ για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ., αν η άφιξη καθυστερήσει 3 ώρες ή περισσότερο.

Περαιτέρω αναφερει πως η Σύμβαση του Μόντρεαλ εξασφαλίζει στους επιβάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν αεροπορικώς, αποζημίωση από τον αερομεταφορέα για φθορά αποσκευής, εκτός αν η φθορά ή η καταστροφή οφείλεται σε ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής. Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης εντός 7 ημερών από την παραλαβή της αποσκευής, σε περίπτωση φθοράς, ή εντός 21 ημερών, εάν πρόκειται για καθυστερημένη παραλαβή ή χαμένη αποσκευή.

Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση αυτοκινήτου ενημερώνει πως οι τιμές ενοικίασης διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο οχήματος, τη χρονική διάρκεια και την εποχή και ότι ο καταναλωτής πρέπει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους και τις επιπλέον χρεώσεις, ειδικά αν δεν αναφέρονται στη διαφήμιση. Πριν την παραλαβή, πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση του αυτοκινήτου και να καταγράφονται τυχόν φθορές στο ασφαλιστήριο. Η επιστροφή πρέπει να γίνεται κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου και παρουσία υπαλλήλου για επιτόπιο έλεγχο. Είναι α παραίτητη η νόμιμη άδεια οδήγησης τουλάχιστον 1 έτους και η τήρηση ελάχιστης ηλικίας, ανάλογα με τη χώρα και το όχημα. Πρέπει να δίνονται πληροφορίες για προκαταβολή, επιπλέον χρεώσεις και την πολιτική ακύρωσης. Το όχημα πρέπει να επιστρέφεται με την ίδια ποσότητα καυσίμου που είχε κατά την παραλαβή.

Αναφορικά με τις κρατήσεις ξενοδοχείων αναφέρεται πως για κράτηση σε ξενοδοχείο σε χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή την Ισλανδία ο καταναλωτής δικαιούται υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στην περιγραφή που δόθηκε. Οι κρατήσεις ξενοδοχείων δεν ρυθμίζονται ειδικά από τη νομοθεσία της ΕΕ, ωστόσο υπάρχουν γενικοί κανόνες αναφορικά με την κράτηση.

Διευκρινίζει επίσης ότι δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης για κρατήσεις καταλυμάτων με συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση ακύρωσης, ενδέχεται να υπάρχει χρέωση με ακυρωτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ