Πυκνό νέφος καλύπτει σήμερα την ινδική πρωτεύουσα οδηγώντας σε προειδοποιήσεις από αξιωματούχους του αεροδρομίου και αεροπορικών εταιρειών για πιθανά προβλήματα στις πτήσεις, καθώς η επιδεινούμενη ποιότητα του αέρα έχει περιορίσει σε κάποιες περιοχές σχεδόν πλήρως την ορατότητα.

Το Νέο Δελχί, το οποίο αντιμετωπίζει από τις αρχές του χειμώνα προβλήματα με το νέφος και την κακή ποιότητα του αέρα, βρίσκεται σήμερα στην τρίτη θέση της επικαιροποιημένης κατάταξης της ελβετικής εταιρείας IQAir με τις πιο μολυσμένες πρωτεύουσες.

#WATCH | Delhi: Dense fog engulfs the national capital as cold wave grips the city.



(Visuals from Shankar Road)