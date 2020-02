Πέθανε η πρώην παρουσιάστρια του ριάλιτι που συμμετείχε ο Μάικ Θαλασσίτης

Ηπρώην παρουσιάστρια του τηλεοπτικού σόου Love Island, Caroline Flack, βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της από την οικογένειά της, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Να σημειωθεί ότι στο εν λόγω ριάλιτι είχε συμμετάσχει ο Κύπριος, Μάικ Θαλασσίτης, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε ένα δάσος κοντά στο σπίτι του στο Εσεξ. Ο Μάικ Θαλασσίτης είχε αγωνιστεί στη League 2 του αγγλικού πρωταθλήματος.

Όταν τελείωσε η ποδοσφαιρική του καριέρα γνώρισε τηλεοπτική επιτυχία με τη συμμετοχή του στην τρίτη σεζόν του reality Love Island το καλοκαίρι του 2017.

Ο τραγικός θάνατος άφησε τους θαυμαστές της συγκλονισμένους. Η Flack είχε επιστρέψει στη Μεγάλη Βρετανία μετά από ένα χρονικό διάστημα που πέρασε στο Λος Άντζελες και αφού είχε αφήσει τη θέση της ως παρουσιάστρια του σόου Love Island. Η Caroline θα βρισκόταν στο εδώλιο του κατηγορουμένου στις 4 Μαρτίου για επίθεση ενάντια στον σύντροφό της, τενίστα Lewis Burton, μετά από φιλονικία που είχαν.

H Caroline Flack εργάστηκε σε σόου όπως το Fame Academy, I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!, το Britain's Got More Talent και το X Factor.