Η superstar επέστρεψε στα live μετά από χρόνια απουσίας και αποθεώθηκε από το κοινό σε μια ιστορική βραδιά γεμάτη εκπλήξεις.

Η Rihanna χάρισε στους θαυμαστές της μια από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές στιγμές της χρονιάς, όταν εμφανίστηκε απροειδοποίητα στη σκηνή δίπλα στον Jay-Z κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας του στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης. Η εμφάνιση αποτέλεσε μια σπάνια επιστροφή της τραγουδίστριας στα φώτα της σκηνής, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην οικογένειά της και στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

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