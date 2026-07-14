Αγνώριστος εμφανίζεται ο Τομ Κρουζ στο πρώτο τρέιλερ της νέας του ταινίας «Digger», καθώς μεταμορφώνεται πλήρως για να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας.

Ο 64χρονος αστέρας του Χόλιγουντ, που έχει συνδέσει το όνομά του με τη διαχρονική γοητεία και την προσεγμένη εμφάνισή του, εντυπωσιάζει με τη δραστική αλλαγή στην όψη του. Στο φιλμ, σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Γκονζάλεζ Ινιάριτου, εμφανίζεται με αραιά λευκά μαλλιά και προσθετική κοιλιά, γεγονός που τον κάνει σχεδόν αγνώριστο.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Ντίγκερ, έναν δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα του πετρελαίου, ο οποίος άθελά του προκαλεί μια παγκόσμια οικολογική κρίση. Στη συνέχεια, καλείται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Γκούντμαν, να αναλάβει μια κρίσιμη αποστολή: να σώσει τον πλανήτη.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Οκτωβρίου.