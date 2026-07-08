Ο τραγουδιστής αντιμετώπισε με χιούμορ μια μικρή δυσλειτουργία στην εμφάνισή του.

Ο Harry Styles χάρισε ακόμη μία αξέχαστη συναυλία στους θαυμαστές του, όμως αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο η μουσική που τράβηξε τα βλέμματα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας βραδιάς της 12ήμερης σειράς εμφανίσεών του στο Wembley Stadium του Λονδίνου, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόοπτο που δεν άργησε να γίνει viral στα social media.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ερμήνευε την επιτυχία “As It Was”. Τη στιγμή που γονάτισε στη σκηνή για να ευχαριστήσει το κοινό, αντιλήφθηκε ότι το φερμουάρ του παντελονιού του είχε ανοίξει. Με απόλυτη ψυχραιμία και χαμόγελο, το έκλεισε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, συνεχίζοντας την εμφάνισή του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Το κοινό ξέσπασε σε γέλια και χειροκροτήματα, ενώ πολλοί θεατές κατέγραψαν τη στιγμή με τα κινητά τους.

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