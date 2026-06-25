Ο ΛΕΞ επέστρεψε στην Κύπρο σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές εμφανίσεις του καλοκαιριού, πραγματοποιώντας μια συναυλία που συγκέντρωσε χιλιάδες φίλους της ελληνικής hip hop σκηνής.

Ο καλλιτέχνης, που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό μουσικό φαινόμενο, γεμίζοντας στάδια και μεγάλους συναυλιακούς χώρους σε Ελλάδα και Κύπρο.

Χθές στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου παρουσίασε ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια, δυνατούς στίχους και τη χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια που τον έχει καθιερώσει.

Με τραγούδια που αγγίζουν κοινωνικά ζητήματα, προσωπικές εμπειρίες και τη σύγχρονη καθημερινότητα, ο ΛΕΞ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που διατηρεί με το ιδιαίτερα πιστό κοινό του, το οποίο έδωσε δυναμικό «παρών» και ακολούθησε κάθε στιγμή της εμφάνισής του με ενθουσιασμό.