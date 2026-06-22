Η Jennifer Aniston και οι συμπρωταγωνιστές της από τη σειρά “Friends” τίμησαν τον James Burrows, τον εμβληματικό σκηνοθέτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, με συγκινητικές δηλώσεις για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στην καριέρα τους.

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