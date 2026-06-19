Η διάσημη τραγουδίστρια εθεάθη να περνά χρόνο μαζί του.

Η Shakira βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών media, αυτή τη φορά εξαιτίας νέων φημών που αφορούν την προσωπική της ζωή. Η Κολομβιανή σταρ εθεάθη μαζί με τον Μεξικανό ηθοποιό Manuel Garcia-Rulfo, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος εικασιών για το αν έχει βρει ξανά τον έρωτα μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον Gerard Piqué.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν έξω από το γνωστό Sunset Tower Hotel στο Δυτικό Χόλιγουντ του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τις εικόνες που κυκλοφόρησαν, φαίνονταν ιδιαίτερα άνετοι και χαλαροί ο ένας δίπλα στον άλλον, ενώ συζητούσαν και χαμογελούσαν καθώς περίμεναν το αυτοκίνητό τους.

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